The Kardashians : un détail dans le teaser de la saison 5 pourrait indiquer la présence de Timothée Chalamet

Le teaser de la saison 5 de «The Kardashians» à venir sur Disney+ voit Kylie Jenner s’exprimer devant un fond aux couleurs du désert. Un clin d’œil au film «Dune» qui annoncerait la première apparition de Timothée Chalamet à l’écran selon plusieurs fans de l’émission.

Un vent de folie. La publication du teaser de la saison 5 de «The Kardashians», qui sera lancée le 23 mai sur Disney+, a fait perdre la tête à une partie des fans de l’émission de téléréalité en raison d’un détail étonnant : le clan prend la pose devant un fond désertique. Et alors, me direz-vous ? Kylie Jenner est en couple avec Timothée Chalamet depuis un an, et le couple s’est toujours montré plutôt discret concernant leur relation dans les médias.

L’acteur est connu pour être la star de la saga «Dune» dont le deuxième volet a rencontré un immense succès au cinéma. Un film adapté du roman éponyme de Frank Herbert qui se déroule majoritairement dans… le désert. Et pour certains fans de «The Kardashians», il est impossible que le choix de poser sur un fond désertique ne soit pas un indice annonçant la première apparition de Timothée Chalamet dans le programme en tant que petit ami de Kylie Jenner.

Si cela paraît être peu probable, il faudra probablement attendre une annonce officielle, ou la diffusion des épisodes, pour en avoir le cœur net. Vrai ou pas, conscient ou pas, il est indéniable que le coup de publicité est réussi pour «The Kardashians» à quelques jours du lancement d’une saison 5 qui s’annonce, encore une fois, remplie de disputes et de luttes d’égo entre les membres de la fratrie.