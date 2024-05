Festival de Cannes 2024 : Bilal Hassani fait ses débuts au cinéma dans «Les Reines du Drame»

Avec son œuvre cinématographique intitulée «Les Reines du drame», Alexis Langlois a offert à Bilal Hassani son baptême du feu sur grand écran, lors de sa présentation le samedi 18 mai à la Semaine de la critique du Festival de Cannes.

Une entrée remarquée. Bilal Hassani a fait ses premiers pas au cinéma dans «Les Reines du drame» d’Alexis Langlois, présenté le samedi 18 mai à la Semaine de la critique du Festival de Cannes, dans lequel il incarne un fan alangui d’une diva pop devenu YouTubeur destructeur.

«Quand j'ai commencé à écrire il y a six ans, j'ai découvert Bilal sur YouTube où il racontait son coming out et comment ça s'était mal passé au collège et je me suis dit que les YouTubeurs sont un peu les conteurs de notre époque», a déclaré le cinéaste non-binaire, assis au côté du chanteur, pour qui c'est un «grand honneur de faire partie de cette histoire».

Bilal Hassani étant fan à l'époque du court-métrage «De la terreur, mes sœurs !» d'Alexis Langlois, les deux artistes ont pris contact via les réseaux sociaux. Toutefois, c'est la productrice d'Alexis Langlois qui a milité pour que l'artiste soit la tête d'affiche du film.

«Quand Alexis m'appelle, mon psy m'avait conseillé de faire un peu de théâtre pour me séparer un peu de (la star) Bilal Hassani», a expliqué le chanteur, qui vient de sortir son nouveau single «Alter ego». «Alexis me rencontre et me présente le film, j'ai dit oui direct et à la lecture du scénario, j'ai beaucoup ri, chialé, je tremblais» a-t-il poursuivi.

«Un jeu d'enfant»

Le représentant de la France à l'Eurovision en 2019 a vécu le tournage comme un «jeu d'enfants» dans ce film de 1h55, rempli de références allant du dessin animé au cinéma fantastique des années 1970, le tout accompagné d'une bande originale comprenant notamment une grenade électro et provocatrice dégoupillée par Rebeka Warrior.

Dans l'œuvre cinématographique, l'acteur en herbe a joué le rôle d'un YouTubeur hystérique, animé de mauvaises intentions. Pour autant, le chanteur n'y voit «pas de parallèle ni de miroir» avec sa vie, bien qu'il ait lui-même été victime de haine en ligne après avoir acquis sa notoriété sur la plate-forme sociale. Bilal Hassani a avoué avoir saisi l'occasion de se «défouler un peu en étant odieux».

«Ce personnage fan d'une chanteuse souffre de solitude et à cause de ça devient un peu un monstre, on ne peut pas lui en vouloir totalement», a décrit l'auteur-compositeur-interprète.

Ancien «fan réfugié dans l'amour porté à ses idoles» au point de rester enfermé dans sa chambre pendant quatre jours à la mort de Michael Jackson, il a déjà eu affaire à «un fan qui a dormi sur son paillasson, c'est un peu compliqué, mais pas grave».