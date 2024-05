Festival de Cannes 2024 : Kevin Costner ému aux larmes lors de la standing ovation pour son film «Horizon : An American Saga» (vidéo)

Coauteur, réalisateur et acteur dans le film «Horizon : An American Saga», Kevin Costner a reçu une standing ovation après sa première à la 77e édition du Festival de Cannes, dimanche 19 mai. La star n'a pas pu cacher son émotion.

Un retour triomphal. Kevin Costner a été ému par une ovation de dix minutes pour son dernier film, «Horizon : An American Saga», lors de sa première au Festival de Cannes ce dimanche 19 mai, après avoir été absent du grand écran pendant onze ans. «Je suis désolé que vous ayez dû applaudir si longtemps pour que je comprenne que je devais parler», a-t-il rétorqué.

«Des gens tellement bien. C'est un bon moment, non seulement pour moi, mais aussi pour les acteurs qui m'ont accompagné, pour les gens qui ont cru en moi et qui ont continué à travailler. C'est un drôle de métier, et je suis très heureux de l'avoir trouvé. Il n'y a pas d'endroit comme ici», a poursuivi le réalisateur.

Kevin Costner gets teary-eyed during the standing ovation for his film “Horizon: An American Saga” at Cannes. pic.twitter.com/ddOxeGUprm — Variety (@Variety) May 19, 2024

«C'est moi qui l'ai fait. Ce n'est plus le mien. C'est le vôtre. Je l'ai su à la minute où c'était fini et c'est ce qu'il devait être. Je pense que les films ne se résument pas à leur premier week-end. Ils parlent de leur vie et du nombre de fois où on est prêt à la partager. Il n'y avait aucune raison pour que cela arrive, et c'est juste un autre miracle dans ma vie. Merci beaucoup de m'avoir accordé votre temps précieux. J'espère que ce temps en valait la peine pour vous. Merci» a conclu la star.

Présenté pour la première fois lors de l'événement cinématographique annuel en France, le film sanglant de trois heures a marqué le retour du lauréat de l'Oscar à la réalisation d'un long métrage depuis «Open Range en 2003».

Le clan réuni pour soutenir Kevin Costner à Cannes

Le premier opus en deux parties, dont la sortie en salles est prévue le 28 juin et le 16 août aux États-Unis, fait partie d'un projet en quatre parties explorant la colonisation de l'Ouest américain.

Avant d'être ovationné, Kevin Costner est apparu sur le tapis rouge accompagné de cinq de ses sept enfants : Annie, 40 ans, Cayden, 17 ans, Grace, 13 ans, Lily, 37 ans, et Hayes, 15 ans, qui a fait une apparition dans le long-métrage aux côtés de son père.

“I’ll never forget this moment,” says Kevin Costner as he thanks the Cannes Film Festival for receiving his film ‘Horizon’ #Cannes2024 pic.twitter.com/YOmB0WXGdy — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 19, 2024

«Je ne l'oublierai jamais, et mes enfants non plus. Ils sont tous si beaux, si bien habillés, les femmes, les hommes. Ils sont si beaux» a déclaré le père de famille au public, dont les enfants se trouvaient au premier rang.

Au fil du temps, l'acteur a bénéficié d'un grand succès dans le genre du western, notamment grâce à ses films «Open Range» et «Danse avec les loups», qui ont été des succès au box-office. Pour ce dernier, il a remporté, entre autres, l'Oscar du Meilleur montage, de la Meilleure photographie, et du Meilleur son.

La première de «Horizon» a eu lieu suite au départ inattendu de Kevin Costner de la populaire émission «Yellowstone», qu'il animait. Les producteurs de l'émission ont affirmé que la star était moins disponible en raison de la production de son film.