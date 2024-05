Charles III : le créateur de la série The Crown réagit au nouveau portrait officiel du roi

Le créateur de la série The Crown, Peter Morgan, a partagé ses impressions sur le nouveau portrait du roi Charles, dévoilé le 15 mai dernier par le monarque en personne. Une toile qui divise, et à laquelle il donnerait «trois ou quatre étoiles».

Pas si mal. Alors que le nouveau portrait du roi Charles dévoilé le 15 mai dernier à Buckingham Palace a divisé, le créateur de la série «The Crown», Peter Morgan, a lui aussi donné son avis. Interrogé par Variety, le scénariste à qui l’on doit les six saisons de la série multirécompensée centrée sur la famille royale britannique, a émis un avis plutôt positif sur le travail du portraitiste Jonathan Yeo, peintre très prisé par les personnalités publiques.

«L'image est au moins partiellement réussie, je pense», a estimé Peter Morgan. «Je suis plutôt du côté positif, mais je n'essaie pas de lui donner cinq étoiles. J'en mettrais certainement trois ou quatre sur cinq», a-t-il poursuivi, précisant qu’il appréciait «qu'elle soit vivante», «fasse parler», et «suscite des émotions». Et de conclure sur ce tableau : «Je ne me suis pas dit "Oh, mon Dieu, je veux l'accrocher à mon mur", mais je l'ai applaudi plus que je ne l'ai conspué».

De nombreux projets avant un préquel de the Crown

Alors que la saison 6 de «The Crown» a été dévoilée en décembre 2023 et annoncée comme la dernière, Peter Morgan a également évoqué l’avenir de la série, qui l’a occupé durant pas moins de sept années.

Il a expliqué avoir une idée précise de ce que pourrait être le prequel de cette aventure. «J'ai une idée très précise de la manière dont on pourrait poursuivre la série dans le passé. Cela me donne l'impression que si nous voulons tous y revenir, nous pouvons le faire. C'était un tel plaisir d'écrire, mais j'ai maintenant plus de 60 ans. Il faut se demander si l'on peut physiquement continuer à faire quelque chose comme ça», a-t-il raconté à Variety, soulignant toutefois préférer se concentrer sur d’autres projets.

«Mais il y a d'autres histoires à raconter, des histoires plus importantes à raconter, des histoires plus vivantes à raconter. J'ai tellement d'idées qui me sont propres et qui sont restées emprisonnées dans le coffre-fort. Maintenant, elles peuvent toutes sortir en hurlant», a-t-il conclu, fermant pour l’heure la porte à un nouveau projet autour de la famille royale et la série The Crown, lancée en 2016.