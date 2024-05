Charmed : Shannen Doherty revient sur son absence controversée de l'épisode final

C’est au micro de son podcast «Let’s be clear» que Shannen Doherty a confié que, si elle avait eu l’opportunité de faire une apparition dans le dernier épisode de «Charmed», elle aurait refusé d’y participer en raison de la peine que cela lui aurait causé.

Un souvenir douloureux. Shannen Doherty s’est de nouveau exprimé à propos de la série «Charmed» au micro de son podcast «Let’s be clear» pour confirmer qu’elle aurait refusé toute proposition de participer à l’épisode final en raison de la peine qu’elle ressentait vis-à-vis de son éviction. «Cela m’aurait détruit», lance la comédienne, qui comprend la déception des fans de ne pas avoir pu retrouver le personnage de Prue au moment où la fiction touchait à sa fin.

«Je le regrette pour les fans. Mais pas pour moi, parce que j’ai été tellement anéantie par mon éviction que, même des années et des années plus tard, si je m’étais retrouvé sur ce plateau de tournage, cela aurait fait tout remonter à la surface. Et cela m’aurait détruit une nouvelle fois», lance-t-elle.

Lancée en 1998, «Charmed» voyait Shannen Doherty, Alyssa Milano et Holly Marie Combs incarner les sœurs Halliwell, trois jeunes femmes qui découvrent qu’elle sont de puissantes sorcières. Mais au bout de trois saisons, la production a décidé de se séparer de la première en raison des tensions entre elle et Alyssa Milano, qu’elle tient toujours comme responsable de sa mise à l’écart. La série s’est conclue en 2006, avec Rose McGowan dans le rôle de Paige Matthews, le nouveau membre du trio.