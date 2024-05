Festival de Cannes 2024 : une scène de viol dans le biopic sur Donald Trump, «The Apprentice», déclenche une polémique lors de la première

Le film «The Apprentice», qui se penche sur la jeunesse de l'ancien président américain Donald Trump, a suscité la polémique lors de sa première au Festival de Cannes, lundi 20 mai, en raison d'une scène de viol.

Une première houleuse. Présenté lundi 20 mai en compétition à la 77e édition du Festival de Cannes, le biopic dépeignant l'ascension de Donald Trump, «The Apprentice» d’Ali Abbasi, a créé la polémique, malgré une ovation de 8 minutes, a rapporté Variety, pour une scène de viol.

Dans cette scène controversée, Ivana Trump, jouée par Maria Bakalova, s'amuse à montrer à son mari, interprété par Sebastian Stan, un livre sur les bienfaits de l'orgasme féminin. Cependant, l'ambiance entre les deux se ternit rapidement lorsque l'homme, désintéressé, dit à sa femme qu'elle ne l'attire plus. Une dispute éclate alors, suivie de Donald Trump qui violemment jette sa femme de l'époque au sol et essaye d'avoir des relations sexuelles non consenties avec elle.

Dans la salle, une jeune femme a qualifié la scène de «dégueulasse» et de «viol» après le générique. Une autre personne dans l'audience a exprimé le même point de vue, évoquant une scène d'agression sexuelle perturbante. La frontière ténue entre fiction et réalité, pour un biopic qui, selon la formule consacrée, «s'inspire de faits réels», ne fait qu'ajouter au malaise qu'ont exprimé de nombreux spectateurs à l'issue de la projection.

Le long métrage raconte l'ascension du candidat à l'élection présidentielle américaine de 2024, passant du statut d'affairiste dans l'immobilier peu sûr de lui, à celui d'homme d'affaires au milieu des années 1980.

Une tempête à l'approche de l'élection américaine ?

Dans les moments les plus marquants du film du réalisateur iranien Ali Abbaside, on peut voir Donald Trump prendre des amphétamines, subir une liposuccion et de se faire opérer pour enlever sa calvitie. En outre, bien que l’avocat Roy Cohn l'ait métamorphosé pour l'amener au sommet, le politicien ne se montre pas loyal envers son mentor alors qu'il est atteint du sida. Le maniaque de l'hygiène va même jusqu'à faire désinfecter sa maison par son personnel après le départ de son «guide».

Malgré la clause de non-responsabilité classique qui figure dès l'entame du film, et alors que certains personnages réels ont été renommés, l’équipe de Donald Trump a annoncé lancer des poursuites judiciaires en diffamation.

Présenté au festival sans distributeur, reste à savoir si les acheteurs oseront se lancer dans un projet qui attirera sûrement l'attention, à l'approche de la phase finale de l'élection présidentielle américaine.