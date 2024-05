Grammy Awards : la prochaine cérémonie aura lieu le 2 février 2025

Après une cérémonie 2024 pleine de rebondissements, les Grammy Awards reviendront le 2 février 2025.

Qui seront les prochains lauréats ? La 67e édition des Grammy Awards aura lieu le 2 février 2025 à la Crypto.com Arena de Los Angeles, a annoncé la National Academy of Recording Arts and Sciences (NARAS), ce mardi 21 mai.

En plus de dévoiler la date de la prestigieuse cérémonie musicale, la Recording Academy a révélé que le vote du premier tour, pour déterminer les nominations, aura lieu du 4 au 15 octobre, pour des nominations annoncées le vendredi 8 novembre.

Le vote final pour déterminer les lauréats se déroulera du 12 décembre 2024 au 3 janvier 2025. Comme le veut la coutume de la Recording Academy, le vote prendra fin environ un mois avant l'annonce des résultats pendant l'émission.

Beyoncé et Taylor Swift, favorites des Grammys

Le spectacle sera diffusé en direct sur CBS et en streaming en direct et à la demande, sur Paramount+.

Beyoncé et Taylor Swift font partie des favorites, d'autant plus que la sortie de leurs albums respectifs «Cowboy Carter» (29 mars), et «The Tortured Poets Department», (19 avril), correspondent à la période d’éligibilité, du 16 septembre 2023 au 30 août 2024, pour concourir.

Parmi les autres nominations attendues, Kendrick Lamar, Billie Eilish, Ariana Grande, Kacey Musgraves ou encore Chris Stapleton pourraient créer la surprise.

En février dernier, les grammys se sont avérés être une soirée épique et historique notamment pour les femmes, qui ont dominé la soirée. Taylor Swift a battu le record du plus grand nombre de victoires dans la catégorie Album de l'année.