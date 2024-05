«Tout peut arriver» : Ryan Reynolds a réagi aux rumeurs concernant la présence de Taylor Swift dans le film «Deadpool & Wolverine»

Taylor Swift pourrait rejoindre l'univers cinématographique de Marvel dans le prochain film de Shawn Levy, «Deadpool & Wolverine», aux côtés de Reynolds et de Hugh Jackman.

Une recrue de taille ? Lors d'une interview avec «Screen Rant», Ryan Reynolds a réagi aux rumeurs concernant la possible participation de Taylor Swift au futur film de Marvel «Deadpool & Wolverine», qui devrait sortir le 24 juillet prochain.

Actuellement en pleine tournée mondiale, «The Eras Tour», la chanteuse aurait rencontré le directeur des studios Marvel, Kevin Feige, afin d'incarner la pop star mutante Dazzler.

«Vous savez, des films comme celui-ci… Il y a tellement de spéculations sur le nombre de personnes qui pourraient se retrouver dans le film. J'en ai vu un qui était convaincu qu'Elvis était dans le film. Tout peut arriver et c'est un peu ce que j'aime dans cet univers. Les surprises sont l'essence même de Deadpool», a déclaré l'interprète de l'antihéros.

«C’est une excellente idée» selon le réalisateur

Les spéculations ont émergé lorsque la chanteuse de 34 ans a été vue en compagnie du réalisateur Shawn Levy et des stars Ryan Reynolds et Hugh Jackman, lors d'un match des Chiefs de Kansas City, où Travis Kelce, le compagnon de l'artiste, jouait contre les Jets de New York, l'année dernière.

Shawn Levy shares new photo with Taylor Swift, Hugh Jackman, Ryan Reynolds and Blake Lively. pic.twitter.com/8XkYlm1Uqj — Pop Base (@PopBase) October 2, 2023

En 2023, Taylor Swift a été aperçue se promenant à New York avec Shawn Levy, le réalisateur de «Deadpool», ce qui a renforcé les spéculations des fans quant à son apparition surprise. Plus tard, dans le podcast «Happy Sad Confused», le vidéaste a déclaré «excellente» cette idée, lorsque l'animateur lui a demandé si la musicienne serait «une bonne Dazzler».

Outre l'expérience musicale du personnage qui correspond au profil de Taylor Swift, les fans ont également remarqué que certains décors apparaissant dans la bande-annonce du film correspondaient au clip vidéo du titre «All Too Well» de la pop star.

«Deadpool & Wolverine» est attendu dans les salles de cinéma pour le 24 juillet.