Yellowstone : le tournage de la deuxième partie de la saison 5 a (enfin) commencé

La société Paramount Network a annoncé le lancement de la production de la deuxième partie de la saison 5 de «Yellowstone», qui sera composée de six épisodes. On ne sait toujours pas si Kevin Costner y reprendra le rôle de John Dutton.

Plus de temps à perdre. Selon une information confirmée par le site américain Deadline, la société Paramount Network vient de lancer la production de la deuxième partie de l’ultime saison 5 de «Yellowstone», après plus d’un an d’attente. Les six derniers épisodes centrés sur la famille Dutton sont prévus pour être diffusés en novembre 2024.

Présent au générique de la série depuis son lancement en 2018, on ne sait pas actuellement si Kevin Costner reprendra le rôle de John Dutton à l’écran. Le comédien de 69 ans, actuellement à Cannes où il présente le premier volet de sa saga «Horizon», est en conflit ouvert avec le créateur de la série, Taylor Sheridan, depuis des mois en raison des plannings de tournage qui, selon lui, n’auraient pas été respectés.

Publiquement, Kevin Costner a toujours indiqué être prêt à tourner les derniers épisodes de cette série qui a contribué à relancer sa carrière, tout en accusant la production de n’avoir cessé de modifier l’organisation du tournage. Un problème majeur pour le comédien, dont la saga cinématographique baptisée «Horizon» doit s’étendre sur quatre films.