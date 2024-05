Beatles : Paul Mescal pressenti pour jouer dans l'un des quatre biopics sur le groupe

Le réalisateur oscarisé Sam Mendes pourrait recruter Paul Mescal pour jouer dans l'un de ses quatre prochains biopics portant sur les Beatles.

Bientôt une annonce officielle ? Nommé dans la catégorie «Meilleur acteur» aux Oscars pour sa performance dans «Aftersun», Paul Mescal pourrait jouer l’un des quatre membres des Beatles dans les biopics à venir consacrés au célèbre groupe, réalisés par Sam Mendes, a rapporté The Hollywood Reporter.

Après avoir été pressenti pour le rôle de Bruce Springsteen dans le biopic réalisé par Scott Cooper, rôle qui a finalement été attribué à Jeremy Allen White, l’acteur irlandais «figure en tête de liste pour des rôles majeurs en studio, notamment en tant que l'un des Fab Four dans les prochains films des Beatles de Sam Mendes».

Les quatre films du cinéaste, célèbre pour le film primé aux Oscars «American Beauty», sortiront à partir de 2027 et présenteront le point de chacun des membres du quatuor, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr.

À la conquête d'Hollywood

Paul Mescal s'est hissé parmi les jeunes acteurs de cinéma les plus sollicités à Hollywood depuis son interprétation mémorable dans «Normal People» en 2020. Il a été nommé pour le meilleur acteur lors de la 95e cérémonie des Oscars pour son rôle principal dans «Aftersun en 2022», et a récolté de nouveaux éloges pour sa performance dans le drame «All of Us Strangers» sorti en 2023.

Le comédien devrait jouer le rôle de Lucius Verus dans le prochain «Gladiator II» de Ridley Scott, qui sortira le 20 novembre 2024 dans les salles françaises.

A noter que Paul Mescal fera partie des invités spéciaux sous la tente du Pilton Palais au festival de Glastonbury (qui se tient du 26 juin au 30 juin 2024), pour une session de questions-réponses avec Andrew Scott et le réalisateur Andrew Haigh, autour de leur film «All Of Us Strangers».