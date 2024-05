Beyoncé : la star a été victime de harcèlement quand elle était jeune en raison de sa timidité, raconte sa mère

La mère de Beyoncé, Tina Knowles, a confié que la pop star avait fait l’objet de harcèlement lorsqu’elle était plus jeune, en raison de sa timidité.

La mère de Beyoncé est revenue sur un moment difficile qu’a vécu Queen B dans sa jeunesse, à l’occasion d’une interview dans les bureaux de Vogue, dont elle a partagé une vidéo sur son compte Instagram. Évoquant la personnalité de Beyoncé, qui selon elle «était très timide», Tina Knowles a expliqué que ce trait de caractère lui avait valu «d’être harcelée».

Jusqu’au jour où Beyoncé a su s’imposer, raconte la mère de famille. «Pas pour se défendre elle-même», témoigne-t-elle, mais «pour défendre quelqu’un d’autre».

«Je suis émue en parlant de ça. Je ne pouvais pas être plus fière d’elle», poursuit-elle, avant d’évoquer la personnalité de son autre fille biologique Solange Knowles, qu’elle dépeint comme ayant le sens «de la compétition» et comme «une militante», mais aussi de Kelly Rowland, également membre des Destiny’s Child, dont elle évoque la personnalité «protectrice» et pacifique et qu’elle considère visiblement comme sa troisième fille.

Chaque enfant est différent

En marge de cette vidéo, Tina Knowles a également partagé sa vision de la parentalité, soulignant à quel point il est important selon elle de «respecter l’individualité» des enfants.

«Chaque enfant est différent ! Mais tous si spéciaux. Je crois que les enfants naissent avec leur personnalité. Mes trois filles ont toutes géré les choses très différemment», a noté Tina Knowles. «Apprenez à connaître leurs personnalités et respectez l'individualité. Ne comparez jamais le négatif, faites toujours l'éloge des différences positives», a-t-elle conclu.

Une pédagogie qui semble avoir plutôt bien fonctionné, quand on voit la star qu'est devenue Queen B.