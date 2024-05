Billie Eilish : la chanteuse vient-elle de s'attaquer à Taylor Swift et Beyoncé dans sa dernière interview ?

Lors d’une session questions/réponses organisée après la sortie de son album «Hit Me Hard and Soft», Billie Eilish a déclaré qu’il fallait être une personne psychotique pour réaliser un concert de trois heures. Soit la durée des performances de Taylor Swift et Beyoncé.

Ne comptez pas sur elle. C’est lors d’une session questions/réponses organisée par l’application Stationhead à l’occasion de la sortie de son album «Hit Me Hard and Soft» que Billie Eilish a confirmé qu’il était hors de question pour elle de réaliser des concerts de trois heures pour sa prochaine tournée.

La chanteuse répondait à la question d’un fan qui souhaitait savoir si elle comptait proposer des performances similaires à celles de Taylor Swift et Beyoncé lors de leurs tournées respectives, Eras Tour et Renaissance World Tour. «Je ne ferai pas de concert de trois heures, il faut être psychotique», a-t-elle répondu. «Personne ne veut ça. Vous ne le voulez pas. Je ne le veux pas. Même moi en tant que fan je ne le voudrais pas. Mon artiste préféré au monde, je n’aurais aucune envie de l’écouter pendant trois heures», a-t-elle ajouté.

Une polémique pour rien ?

Si Billie Eilish n’a jamais nommé Taylor Swift ou Beyoncé pendant son entretien, les fans des deux artistes n’ont pas pu s’empêcher de se demander si ses propos n’étaient pas une critique dirigée contre elles. Une polémique rapidement éteinte par les supporters de l’interprète de «What I Was Made For ?» qui ont rappelé qu’elle avait justement félicité Taylor Swift et Beyoncé pour leur capacité à proposer de telles performances scéniques.

«Elles sont des superstars intouchables. Le fait qu’elles soient capables de réaliser des shows aussi longs, avec autant de moments incroyables, est vraiment fascinant», avait notamment déclaré Billie Eilish au Los Angeles Times en octobre dernier.