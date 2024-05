Dexter : les fans de la série en colère après la révélation du remplaçant de Michael C. Hall

Après l’annonce du casting de la série «Dexter : Original Sin», les fans n’ont pas manqué d’exprimer leur mécontentement à propos du choix de Patrick Gibson, pour incarner le célèbre serial-killer joué par Michael C. Hall dans la version originale.

Une vague de mécontentement. Les fans ont été nombreux à exprimer leur colère après l’annonce du casting de la série «Dexter : Original Sin», le préquel de la fiction avec Michael C. Hall, diffusée entre 2006 et 2013 sur la chaîne américaine Showtime.

Attendue sur Paramount+ en 2025 (voir 2026), elle se déroulera quinze ans avant les événements de la saison 1, en 1991, et se concentrera sur la relation entre Dexter et son père adoptif, Harry Morgan, un inspecteur qui va lui apprendre le «Code», une série de règles à respecter afin qu’il puisse assouvir ses pulsions meurtrières sans se faire prendre par la police.

le retour de la pérruque

Aussi, c’est le comédien Patrick Gibson (The OA, Shadow & Bone) qui va reprendre le rôle de Dexter, que les téléspectateurs découvriront au moment où il n’est encore qu’un étudiant déboussolé face à ses désirs de mort.

'Dexter: Original Sin' has cast the Morgan family: Patrick Gibson, Christian Slater,and Molly Brown. https://t.co/df02VEAVyj — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 25, 2024

Un choix de la production qui a enragé certains fans, qui auraient préféré que Michael C. Hall soit affublé d’une perruque comme dans les flashbacks de la version originale.

Shoulda just kept putting Michael C. Hall in bad wigs, honestly. pic.twitter.com/XwkNZf3hc2 — Neuralink Test Human #3 (@cuneform) May 23, 2024

Pour d’autres fans, la déception de la conclusion de la série originale, puis de «Dexter : New Blood» sortie en 2021, centrée sur la vie du tueur dix ans après, est encore trop fraîche dans les mémoires. Et voient dans «Dexter : Original Sin» une nouvelle déception à venir, surtout si celle-ci doit se faire sans Michael C. Hall.

À noter que le préquel pourra également compter sur les présences de Christian Slater dans le rôle de son père, Harry Morgan, et de Molly Brown dans celui de sa sœur, Debra Morgan. Toutes les saisons précédentes, ainsi que «Dexter : New Blood» sont visibles sur Paramount+ via myCANAL.