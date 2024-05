«Frenchie Shore» : la mairie du Cap d'Agde a saisie l’Arcom pour empêcher le tournage de la saison 2 de la téléréalité dans la ville

La ville du Cap d’Agde a sollicité l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) pour empêcher le tournage de la seconde saison de l'émission de téléréalité «Frenchie Shore», qui devrait avoir lieu prochainement dans la ville, ainsi que sa diffusion.

Un retour qui dérange. Après une première saison controversée, le premier adjoint à la mairie du Cap d'Agde, Sébastien Frey, a adressé une lettre au président de l'Arcom pour demander l'interdiction du tournage de la 2e saison de l’émission de téléréalité «Frenchie Shore» dans la ville, ainsi que sa diffusion, selon Midi Libre.

Alcool, fête et sexe à outrance

Dans son courrier, l'élu a dénoncé un programme offrant une «publicité négative» pour la station balnéaire, et exposant «de jeunes gens à des contenus violents diffusés sur les réseaux sociaux».

Diffusé en novembre et décembre dernier, «Frenchie Shore» est une adaptation de l'émission américaine «Bienvenue à Jersey Shore», centrée sur une bande de jeunes fêtards filmés nuit et jour par des caméras, dont le quotidien est rythmé par le sexe, l’alcool, et des disputes aussi vulgaires que vaines au sein d'une villa située au Cap d'Agde.

#FrenchieShore la vraie télé-réalité débarque le 11 novembre à 23h sur MTV et le lendemain sur Paramount+ @mtvfr @paramountplusfr pic.twitter.com/qyfVrS1Uf3 — Frenchie Shore (@FrenchieShore) October 17, 2023

Le programme, interdit aux moins de 16 ans, a provoqué la polémique lors de son lancement sur les chaînes payantes MTV et Paramount+, en raison de séquences choquantes largement diffusées sur les réseaux sociaux, et donc accessibles à tous, y compris les jeunes.

«Ce programme est déconseillé aux moins de 16 ans. Mais n'importe qui peut tomber dessus sur les réseaux sociaux. (...) Pour des adolescents qui vont se dire, c’est ça la réalité des rapports humains, des rapports sexuels, ça peut être une entrée en matière catastrophique», s’était notamment indigné l'ancienne ministre de la Culture Rima Abdul Malak, dans une interview au Parisien.

Protéger l'image et la notoriété du Cap d'Agde

La ministre avait alors demandé à l'Arcom de prendre des mesures pour empêcher les mineurs d'accéder à «Frenchie Shore». Cependant, les deux diffuseurs du programme sont des filiales étrangères et échappent par conséquent à la réglementation de l'organisme de réglementation audiovisuelle.

En décembre 2023, une «procédure» a toutefois été lancée auprès des autorités de régulation de MTV et de Paramount+ en Allemagne et en République tchèque. «Selon une intervention relayée par Public Sénat, vous aviez annoncé avoir saisi vos homologues régulateurs allemands et tchèques afin de vérifier si l'émission respecte les prescriptions de la directive des services de médias audiovisuels», a rappelé Sébastien Frey dans sa lettre.

En outre, l'édile agathois souhaite désormais empêcher le tournage et la diffusion de «Frenchie Shore», afin «de protéger son image et sa notoriété», demandant à l’Arcom «de bien vouloir informer la collectivité des résultats de vos démarches, ainsi que des moyens qui seraient à votre disposition et de la ville d’Agde, pour éviter que ne se produisent à nouveau des tournages contraires à l’ordre public».