Jonathan Cohen : après «La Flamme» et «Le Flambeau», l’acteur français va réaliser un film sur le personnage culte de Marc

Jonathan Cohen travaille actuellement sur un film centré sur le personnage culte de Marc, qu'il a créé et incarné à l'écran dans les séries à succès «La Flamme» et «Le Flambeau».

Maaaaaarc est de retour. Un film centré sur le personnage de Marc, crée et interprété par Jonathan Cohen dans les séries parodiques «La Flamme» et «Le Flambeau», intitulé «Marc, le film», est en cours de production, a révélé Thomas Anargyros, le président de Mediawan Studio, lors d'une interview à Paris Match, publiée ce mardi 28 mai 2024.

L'acteur et réalisateur français avait annoncé en septembre 2023 travailler déjà sur une suite du «Flambeau», déclarant au micro de RTL : «On travaille sur quelque chose évidemment où on va retrouver une partie... sur quelque chose où on pourrait retrouver un peu la troupe. Pour pas vous mentir, j'étais en réunion tout à l'heure. Donc oui, on travaille dessus».

En octobre 2020, Canal+ diffusait «La Flamme», une série comique adaptée de la websérie américaine «Burning Love», qui parodie l'émission américaine «The Bachelor», dans laquelle un homme recherche une épouse.

MAAAAAAAAARC!!! MAAAAAAARC!



À CE SOIR pour la suite des épisodes de La Flamme à 21h sur @canalplus



Je t’aime Marc. Non c’est pas trop tôt d’accord?!! pic.twitter.com/OOCBQJc4gH — Leila Bekhti (@LeilaBekhti) October 19, 2020

Plus de 100 millions de vues

La sitcom mettait en vedette Marc, un homme trop confiant, aussi drôle qu'exaspérant, qui recherchait sa bien-aimée parmi un panel de candidates aussi loufoques les unes que les autres.

Au centre de plusieurs mèmes sur Internet, le personnage de Marc a fait son retour en 2022, sur l'île fictive de Chupacabra dans «Le Flambeau», une parodie des émissions de téléréalité d'aventure telles que Koh-Lanta.

Les deux séries connaissent un véritable succès, cumulant plus de 100 millions de vues, selon MyCANAL. La distribution, comprenant de nombreuses célébrités, à l'instar d'Adèle Exarchopoulos, Leïla Bekthi, Géraldine Nakache, Ramzy Bedia ou encore Pierre Niney, a également fait partd e son envie de partir sur troisième volet centré sur Marc.

Toutefois, pour l’heure, aucune information n’a été révélée sur le scénario du film.