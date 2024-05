Shannen Doherty considère «La petite maison dans la prairie» comme la meilleure expérience de toute sa carrière

Shannen Doherty est revenue sur le début de sa carrière, confiant que la série «La petite maison dans la prairie», et sa rencontre avec l’acteur Michael Landon, star de ce programme, avaient nourri sa passion pour le métier d’actrice.

Une expérience capitale. A l’occasion de son podcast «Let's Be Clear with Shannen Doherty», dont le nouveau numéro a été diffusé lundi 27 mai, la star de «Beverly Hills 90210» et «Charmed» s’est plongée dans ses souvenirs. Et ce ne sont pas ces deux séries, pourtant incontournables dans sa carrière, qui ont le plus marqué la comédienne, a-t-elle révélé.

Alors qu'elle se remémorait, en présence de sa mère Rosa, ses débuts dans le métier, l'actrice a confié que la série culte de la fin des années 1970 «La petite maison dans la pairie», qui suivait une famille de pionniers américains, les Ingalls, tenait un rôle à part dans son cœur.

«Cette série - La petite maison - m'a façonnée à bien des égards et reste la meilleure expérience de toute ma carrière», a en effet expliqué Shannen Doherty, qui y a joué entre 1982 et 1984, le personnage de Jenny Wilder, la nièce de Laura Ingalls (Melissa Gilbert). Un rôle qui a d'ailleurs lancé sa carrière, alors qu'elle avait une dizaine d'années.

Michael Landon, star de la série, son mentor

Mais son attachement à la série est également lié à sa rencontre avec son acteur principal Michael Landon, que Shannen Doherty considère comme un mentor.

«Je l'adorais. C'était un mentor. Il m'a tant appris», a expliqué l'actrice, citée par le magazine People, avant de poursuivre : «C'est assez étonnant parce que, quand je pense à la longueur de ma carrière, mais aussi à la dureté de certains emplois (...), c'est vraiment l'expérience de "La petite maison dans la prairie" qui a stimulé cette passion pour le métier d'acteur».

«Et c'est le fait d'avoir un mentor comme Michael Landon», poursuit-elle. «Et je ne me soucie pas de l'expérience des autres, je connais la vérité sur cet homme, et il était tout simplement incroyable», souligne-t-elle, faisant référence à l'attitude de l'acteur, jugée toxique par plusieurs ex-stars de la série.

Parmi elles, Karen Grassle, qui jouait l'épouse de Michael Landon, et Alison Arngrim, qui campait Nellie Oleson dans la série, avaient en 2021 dépeint un portrait loin d'être flatteur de l'acteur, décédé en 1991 d'un cancer du pancréas. Elles avaient considéré que celui qui campait le bon père de famille à l'écran était misogyne, «mauvais et dangereux».

Un avis que ne partage donc pas Shannen Doherty, qui garde de Michael Landon mais aussi de son rôle dans la série un souvenir mémorable.