George R.R. Martin se montre très critique vis-à-vis des adaptations à Hollywood

George R.R. Martin n’a pas mâché ses mots sur son blog à propos de l’incapacité de la majorité des scénaristes et des producteurs à Hollywood à adapter fidèlement les œuvres littéraires à l’écran, affirmant que le résultat est le plus souvent mauvais.

Un coup de gueule. C’est sur son blog que George R.R. Martin a une nouvelle fois exprimé tout le mal qu’il pensait du travail d’une grande partie des scénaristes et des producteurs hollywoodiens, concernant les adaptations d’œuvres littéraires. L’auteur du «Trône de Fer», qui avait déjà exprimé sa colère en 2022 à ce sujet lors d’une discussion avec Neil Gaiman, explique ne pas supporter leur volonté d’opérer des changements – parfois majeurs – au récit original afin de «se l’approprier».

«Rien n’a changé depuis. Les choses ont même empiré. Partout où vous regardez, il y a de plus en plus de scénaristes et de producteurs qui désirent s’accaparer de belles histoires pour se les approprier», écrit-il. «Peu importe le succès de l’auteur, la qualité du roman, il y a toujours quelqu’un qui pense qu’il peut faire mieux, qui veut prendre l’histoire pour l’améliorer. ‘Le livre est une chose, le film en est une autre’ disent-ils, comme s’ils sortaient une chose intelligente. Et ils s’en emparent. Ils ne font jamais mieux cependant. 99% du temps, ils en font quelque chose de pire», lance-t-il.

George R.R. Martin a toutefois mis un point d’honneur à souligner la qualité de la nouvelle adaptation qui a été faite de «Shogun», le roman de James Clavell publié en 1975, par la chaîne américaine FX. «Cette version est superbe. Je pense que l’auteur aurait été ravi. Les scénaristes ont fait honneur à la version originale, pour nous donner une excellente adaptation, résistant à l’envie de se l’approprier», souligne celui dont les œuvres continuent d’être adaptées par la chaîne américaine HBO.