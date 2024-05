The Last of Us : qui est Isaac, le personnage incarné par Jeffrey Wright dans la saison 2 ?

Jeffrey Wright a récemment été annoncé au casting de la saison 2 de «The Last of Us». Le comédien aperçu dans «Westworld» et «The Batman» incarnera le rôle d’Isaac, un personnage central du jeu vidéo «The Last of Us : Part II».

Une recrue de talent. L’excitation des fans de «The Last of Us» est réelle après la nouvelle annonçant Jeffrey Wright au casting de la saison 2. Connu pour ses apparitions dans «Westworld», «Casino Royal», et plus récemment dans la peau du commissaire James Gordon dans «The Batman», le comédien de 58 ans jouera le rôle d’Isaac, un personnage central dans le deuxième volet du jeu vidéo dont la série est adaptée.

Dans «The Last of Us : Part II», qui propose un récit non-linéaire des événements, Isaac se révèle être à la tête du Front de Libération de Washington (WLF). Surnommée «les loups», cette faction armée est un groupe paramilitaire qui a réussi à prendre le contrôle de Seattle contre la FEDRA, l'Agence Fédérale de Réponse aux Catastrophes, qui gère les survivants de l’épidémie d’une main de fer. Isaac est un des derniers fondateurs de la WLF encore en vie après une sanglante rébellion, et a installé l’ensemble des survivants acquis à sa cause dans l’enceinte du stade de la ville.

Sous son autorité, la WLF a réussi à recréer un semblant de société civilisée, un approvisionnement en énergie, des lignes d’approvisionnement, et une protection des populations civiles contre les infectés et les menaces venues de l’extérieur. Mais les apparences sont trompeuses. Ancien militaire de carrière, Isaac impose sa volonté avec brutalité au reste du groupe. Ceux qui décident de lui désobéir le paye souvent de leur vie, hommes, femmes, et enfants.

Un rôle capital

Le jeu vidéo permet au joueur de découvrir l’étendu des méfaits d’Isaac, et les horreurs dont il s’est rendu coupable pour assurer son pouvoir. Détail intéressant, c’est lui qui donne l’autorisation à Abby de mener sa mission afin de retrouver les responsables de la mort de son père, et de se venger.

La question est désormais de voir comment les showrunners, Craig Mazin et Neil Druckmann (qui est aussi le créateur du jeu vidéo), vont choisir de présenter cette histoire. On sait que l’adaptation de «The Last of Us : Part II» se fera sur plusieurs saisons. L’annonce de la présence de Jeffrey Wright dès la saison 2 semble indiquer une narration qui abandonne l’aspect non-linéaire, pour privilégier une présentation chronologique des événements.

Pour rappel, la saison 2 de «The Last of Us» fera un bond dans le temps de plusieurs années – 5 ans dans le jeu vidéo – pour reprendre l’histoire au moment où Ellie et Joel se sont installés dans la communauté bâtie par Tommy, le frère de Joel, et Maria. Le tournage est actuellement en cours, et sa diffusion est attendue dans le courant de l’année 2025 sur la plate-forme de streaming MAX.