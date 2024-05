Edouard Baer : un spectacle du comédien annulé après sa mise en cause par six femmes pour «harcèlement et agressions sexuelles»

Une semaine après avoir été mis en cause pour «harcèlement et agressions sexuelles» par plusieurs femmes, Édouard Baer ne pourra pas jouer son spectacle «Ma Candidature» au théâtre Antoine, à Paris.

Une annonce inattendue. Les représentations parisiennes du spectacle «Ma Candidature» du comédien Édouard Baer, accusé par six femmes de «harcèlement et d'agressions sexuelles», ont été annulées, a annoncé le théâtre dans un courriel adressé aux spectateurs ayant réservé des places, le mercredi 29 mai.

«Le Théâtre Antoine est au regret de vous annoncer l'annulation des représentations du spectacle «Ma Candidature» prévues en juin et juillet», a déclaré le théâtre situé dans le XXe arrondissement de Paris dans la note, consultée par l'AFP.

Cette annonce est survenue une semaine après la publication d'une enquête conjointe de Mediapart et du média féministe Cheek, dans laquelle six femmes accusent anonymement l'acteur de «harcèlement et d'agressions sexuelles» entre 2013 et 2021, principalement dans des contextes professionnels, comme son bureau parisien, autour de représentations théâtrales, ou en marge d'émissions sur Radio Nova ou France Inter, dans la capitale française.

Cependant, les deux médias ont indiqué qu'aucune des six femmes, qui étaient dans la vingtaine au moment des faits, n'a déposé plainte.

Toujours programmé à Roubaix et à Antibes

«Je ne me reconnais pas dans les mots ou les gestes qui me sont attribués, mais je ne peux qu'exprimer mes regrets que mon comportement ait mis mal à l'aise ou blessé ces femmes. Je n'ai pas eu l'intelligence de le percevoir. J'en suis profondément désolé. Je n'ai jamais cherché à les heurter intentionnellement. Je leur présente toutes mes excuses», a déclaré Édouard Baer dans une réponse écrite aux médias.

Après une représentation à Romans-sur-Isère le 24 mai et à Vevey en Suisse mardi, la pièce, qui devait être jouée à Paris sur une quinzaine de dates en juin et juillet, n'était plus proposée jeudi sur le site internet du théâtre. Contacté par l'AFP, le théâtre Antoine n'a fait aucun commentaire, mais propose aux spectateurs un avoir ou un billet pour un autre spectacle.

Malgré cette annulation, le spectacle est programmé à Roubaix ce dimanche et à Antibes les 14 et 15 juin, avec des billets toujours en vente jeudi après-midi.