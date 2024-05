«La Cité de Dieu» : une suite du film culte sera diffusée en août sur Max sous forme de série

Le quartier violent de «La Cité de Dieu» revient sur le petit écran sous la forme d’une série de six épisodes, prévue sur Max en août, avec une partie du casting original.

Un retour risqué. Plus de vingt ans après la sortie de l'emblématique film «La Cité de Dieu», la plate-forme de streaming Max a révélé la production d'une suite intitulée «City of God : The Fight Rages On», sous la forme d'une mini-série de six épisodes, diffusée en août prochain.

Produit par Fernando Meirelles, le réalisateur du film original, la série sera une suite du roman semi-autobiographique de Paulo Lins, qui a inspiré le film original, avec le retour d'une bonne partie des personnages initiaux, à l'instar d'Alexandre Rodrigues (Buscapé, surnommé Rocket), Roberta Rodrigues (Berenice, la petite amie de Shaggy), Edson Oliveira (Stringy, l'ami d'enfance de Rocket) ou encore Thiago Martins (Lampião, le jeune chef du gang des Runts).

En outre, des nouveaux comédiens ont rejoint la distribution déjà connue du public, tels que Andréia Horta, Marcos Palmeira, Jefferson Brasil, Eli Ferreira, Luellem de Castro ou encore Otávio Linhares, et des talents émergents des communautés de Rio de Janeiro, comme celles de la Cité de Dieu, Vidigal et Mangueira.

Tandis que le film de 2002 mettait l'accent sur l'évolution de ce quartier violent, la série, qui se déroule au début des années 2000, offrira une nouvelle perspective sur les personnages, en tenant compte des évolutions récentes autour des discussions sur les privilèges, le racisme structurel et la brutalité policière.

Un chef-d’œuvre acclamé par la critique

En plus de l'annonce de la série, Max a également révélé que des segments du film culte seront utilisés sous forme de flash-back dans la série pour contextualiser et rappeler aux spectateurs certains événements passés, ayant influencé les personnages des décennies plus tard, dans les épisodes réalisés par Aly Muritiba.

«La Cité de Dieu», considérée comme un chef-d'œuvre du cinéma brésilien et international, raconte l'histoire de plusieurs personnes ayant grandi dans la Cidade de Deus (titre original), le plus grand bidonville du Brésil, un lieu marqué par la violence, la criminalité et les guerres entre cartels de la drogue.

Le film, qui représente fidèlement cette réalité sans complaisance, a été nommé pour quatre Oscars, dont ceux du meilleur réalisateur et du meilleur scénario adapté, et a été récompensé dans de nombreux autres prix, dont les BAFTA, le Critics' Choice et l'AFI Fest.

«City of God : The Fight Rages On» sera diffusé en avant-première en août sur Max, bien que la date précise de sortie n'ait pas encore été annoncée.