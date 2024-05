MAX : la plate-forme de streaming voit les choses en grand pour son lancement en France

MAX vient de dévoiler l’intégralité de son offre à quelques jours de son lancement en France, le 11 juin 2024. Séries, cinéma, documentaires, ou sports, les abonnés à la plate-forme de streaming s’apprêtent à découvrir un univers riche, et d’une grande qualité.

Regardez mieux. Voici la devise officielle de MAX, la plate-forme de streaming dont le lancement en France est prévu le 11 juin prochain. Elle sera accessible via un abonnement direct à travers trois forfaits : une offre basic à 5,99 euros par mois avec publicité, une offre standard à 9,99 euros par mois avec 2 écrans simultanés, et une offre premium à 13,99 euros comprenant l’offre sport – qui est proposée à 5 euros par mois autrement – avec 4 écrans simultanés.

MAX sera accessible sur les télévisions connectées, les consoles de jeu, toutes les box internet (Orange, Free, SFR), ainsi que via des partenariats avec d’autres diffuseurs, dont un accord particulier avec le groupe CANAL+ qui intégrera la plate-forme de streaming sans surcoût pour les anciens et les nouveaux abonnés dans ses offres Ciné-Séries, Friends & Family, Intégrale et Rat+ Ciné-Séries, et sera proposé en option aux autres abonnés CANAL+.

On notera que ce partenariat donne également accès à dix chaînes thématiques de Warner Bros. Discovery : Discovery Channel, Warner TV, Warner TV Next, CNN, Boomerang, Cartoonito, Cartoon Network, TLC, ID et TCM Cinéma.

Des contenus de grande qualité

MAX se démarque de la concurrence par la qualité de ses contenus, à commencer par l’intégralité du catalogue de la chaîne américaine HBO, qui comprend des séries à succès comme House of The Dragon, The Last of US, Game of Thrones, Euphoria, The Sopranos, The Wire, ou encore The White Lotus. Des nouveautés sont également attendues, notamment The Penguin, mais aussi la mini-série Une amie dévouée, avec Laure Calamy.

Les abonnés auront également accès à d’autres contenus comme l’intégralité de Friends, attendue en juillet, tous les films de la franchise Harry Potter (et la série actuellement en préparation), The Dark Knight, The Matrix, Rick & Morty, et une foule d’autres programmes pour tous les âges accessibles dès son lancement.

Enfin, l’offre Sports offrira la possibilité de suivre l’intégralité des Jeux Olympiques de Paris 2024, en direct et à la demande, ainsi que le Tour de France et les autres grandes courses cyclistes, les tournois du Grand Chelem et de l’ATP Tour, des sports d’hivers, et bien d’autres événements prestigieux tout au long de l’année.