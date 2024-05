Selena Gomez confie avoir prévu d'adopter à l'âge de 35 ans, avant de rencontrer Benny Blanco

Selena Gomez file depuis décembre dernier le parfait amour avec le producteur et compositeur Benny Blanco. Mais avant cette rencontre, la star a confié qu’elle s’était fixée comme objectif d’adopter à ses 35 ans si elle était toujours célibataire.

Tout était programmé ou presque. Dans un entretien accordé au Time, dont elle fait la couverture du mois de juin, la chanteuse et actrice Selena Gomez s’est livrée à quelques confidences. Elle a confié qu’avant sa rencontre avec le producteur et compositeur Benny Blanco, qui partage sa vie depuis décembre, elle avait envisagé d’adopter, se fixant même une date.

Maman à 35 ans

«J'ai été seule pendant cinq ans et je m'y suis vraiment habituée. Beaucoup de gens ont peur d'être seuls et je me suis probablement torturée l'esprit pendant deux ans en étant seule, puis je l'ai en quelque sorte accepté», a expliqué Selena Gomez, 31 ans, avant de révéler le plan qu’elle avait échafaudé pour son avenir. «Ensuite, j'ai élaboré mon plan : j'allais adopter à 35 ans si je n'avais rencontré personne», poursuit l’artiste qui, le week-end dernier, a décroché le prix d’interprétation féminine au festival de Cannes avec ses co-stars Karla Sofía Gascón et Zoe Saldana pour «Emilia Perez», de Jacques Audiard.

Mais c’était sans compter sur l’arrivée inattendue du compositeur Benny Blanco dans sa vie. «Cela arrive quand on s'y attend le moins», a souligné la trentenaire, qui file désormais le parfait amour avec son nouveau compagnon.

Ce dernier a d’ailleurs déclaré mi-mai qu’il souhaitait épouser et fonder une famille avec la star. Reste à savoir si une demande est imminente. Pour l’heure Selena Gomez affirme de son côté chérir «chaque moment passé avec lui. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais qu'il n'ira nulle part de sitôt», conclut-elle.