Bill Skarsgard : l'acteur reprend son rôle de clown maléfique dans une série dérivée de la franchise «Ça»

Dans une nouvelle série préquelle, intitulée provisoirement «Welcome to Derry» et diffusée sur Max, Bill Skarsgard fera son retour dans le rôle iconique du clown terrifiant des films d'horreur «Ça» et «Ça : Chapitre 2».

Un succès à venir ? Cinq ans après la sortie de «Ça : Chapitre 2», Bill Skarsgard reprendra son célèbre rôle de clown horrifique dans une série préquelle, intitulée provisoirement «Welcome to Derry», qui sera diffusée sur Max, selon une annonce de Deadline.

Le feuilleton est toujours inspiré du roman de Stephen King publié en 1986. Cependant, l'intrigue se déroulera des années avant les événements des premiers films, mettant en scène un groupe d'enfants terrorisés par une créature malveillante prenant fréquemment l'apparence d'un effrayant clown.

Le réalisateur des deux films, Andy Muschietti, a développé le projet pour la télévision avec les producteurs Barbara Muschietti, qui a travaillé sur les deux premiers volets, et Jason Fuchs, qui a produit et joué dans le deuxième volet, et écrit le scénario du premier épisode.

Une carrière fulgurante

En novembre dernier, le président de HBO Casey Bloys a annoncé que «Welcome to Derry» serait diffusé en 2025, même si le début de tournage n'est pas encore fixé. Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk et James Remar ont rejoint le casting aux côtés de Bill Skarsgard, qui produit également le feuilleton.

La première adaptation de l'histoire a donné lieu à une mini-série télévisée en 1990, remportant un Emmy pour sa composition musicale et une nomination pour le montage, avec Tim Curry dans le rôle de Pennywise.

Cette nouvelle série marque le retour de Bill Skarsgard, plus connu pour son travail au cinéma, dans l'univers télévisuel de Stephen King après avoir joué dans la série «Castle Rock» en 2018. Le comédien a également joué dans l'une des premières séries originales de Netflix, «Hemlock Grove», puis dans un épisode de «Soulmates», au côté de Nathan Stewart-Jarrett, avant de décrocher un rôle principal dans «Clark», avec son rôle de Clark Oloffson.

Au cinéma, après une partition remarquée dans «John Wick : Chapitre 4», Bill Skarsgard est à l'affiche de «Nosferatu», «Locked» et «The Crow», qui devrait sortir en salles le 23 août prochain.