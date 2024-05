«Vaiana 2» : la bande-annonce du film d'animation est la plus visionnée de l'histoire de Disney et Pixar en 24 heures

La bande-annonce de ««Vaiana 2», suite du succès de 2016 qui a rapporté plus de 687 millions de dollars au box-office mondial, est devenue la plus visionnée en 24 heures.

Un succès annoncé ? Huit ans après la sortie de «Vaiana : La Légende du bout du monde», la bande-annonce du second opus, présentée le mercredi 29 mai, est devenue la plus visionnée de l'histoire du studio de Disney, Pixar, atteignant 178 millions de vues en 24 heures.

Le record était détenu par «Vice-versa 2» avec 157 millions de vues, suivi de «La Reine des neiges 2» qui avait cumulé 116 millions. Le teaser a également surpassé celui des «Indestructibles 2», qui avait obtenu 113 millions de vues.

«Vaiana 2» et la sortie prévue de «Vice-versa 2» le 14 juin, avec des estimations de recettes entre 80 et 85 millions de dollars de bénéfices, pourraient aider Disney, qui est en difficulté, à se remettre sur pied, après avoir licencié 14 % de ses effectifs en début de mois.

Un remake en live action prévue pour 2026

Dans cette suite, après un appel inattendu de ses ancêtres, Vaiana entreprend un voyage vers les mers lointaines de l'Océanie, explorant des eaux dangereuses et oubliées pour une aventure inédite. Dwayne Johnson reprend son rôle de demi-dieu Maui, tandis qu'Auli'i Cravalho revient dans le rôle principal.

Disney et l'acteur travaillent également sur le remake en live action de «Vaiana», réalisé par Thomas Kail, dont la sortie est prévue pour le 10 juillet 2026.

Initialement développé comme une série télévisée avant d'être porté sur grand écran, le film original a rapporté plus de 687 millions de dollars (633 millions d'euros) dans le monde, et était le plus diffusé sur toutes les plates-formes en 2023.

«Vaiana 2» sortira en salles le 27 novembre.