80 ans du Débarquement : les meilleures BD autour du D-Day

Le débarquement du 6 juin 1944 peut également être commémoré à travers le prisme de la bande dessinée, avec plusieurs albums permettant d'éclairer ces journées décisives de la Seconde Guerre mondiale.

Une histoire du débarquement Normandie-Provence

En coédition avec le ministère des Armées, les éditions Petit à petit proposent un album passionnant sur l'opération Overlord, mais aussi sur l'autre débarquement survenu en août 1944 en Provence, baptisé Dragoon, qui a permis d'ouvrir un second front en France et mené à la chute inexorable du régime nazi. Un récit qui contient également des pages documentaires rédigées par l’historienne Isabelle Bournier.

Une histoire du débarquement Normandie-Provence, éd. Petit à petit, disponible en mai, 21,90 €

Madeleine, résistante

Un témoignage incroyable, fabuleusement traduit par Dominique Bertail et Jean-David Morvan. Dans la série Madeleine, résistante, Madeleine Riffaud raconte à la première personne comment elle a vécu la guerre, dans les rues parisiennes et aux alentours.

Farouchement engagée et prête à prendre tous les risques, cette résistante mène de nombreuses actions contre l'occupant depuis des mois. Dans ce troisième tome (sur quatre au total) de la saga, qui sortira en août, la jeune femme va être la victime de terribles interrogatoires, après avoir tué par balle un soldat allemand.

Madeleine va-t-elle tenir, alors que des rumeurs sur la Libération commencent à se répandre ? En attendant que cet album soit disponible, il est encore temps de de plonger dans la lecture des deux premiers, que l'on vous conseille vivement.

Madeleine, résistante, Tomes 1, 2 et 3, éd. Aire libre, 23,50 €

Oradour-sur-Glane

Alors que les alliés viennent de débarquer en Normandie, certains nazis s'en prennent directement à la population française en signe de représailles. Cette répression va être terrible, avec les massacres de Tulle, le 9 juin 1944, ou celui d'Oradour-sur-Glane, le 10, près de Limoges. Il est imputable à la 2e division blindée SS «Das Reich», qui est arrivée sur place quelques semaines plus tôt.

Habitués aux exactions les plus cruelles, ces soldats fanatiques vont faire 643 morts dans ce village, le décimant totalement. Ce terrible crime de guerre est ici parfaitement retranscrit par un quatuor d'auteurs, et l'album a une haute valeur pédagogique. Bon à savoir : 1 euro est reversé par album vendu à la Fondation du patrimoine en vue de la restauration du village martyr.

Oradour-sur-Glane, de Tomblaine, Riccio, Cerisier et Jouffroy, éd. Petit à petit, 19,90 €

Airborne 44 (Intégrale)

Un fleuron de la BD historique. Pour les 80 ans du Débarquement, la série Airborne 44 réédite ses tomes 3 et 4, consacrés au Débarquement du 6 juin 1944.

Ecrite et dessinée par Philippe Jardinet, cette double aventure nous emporte sur les traces de Gavin, un jeune Franco-américain de 17 ans, en vacances avec ses parents en Normandie en 1938 où il vit ses premiers émois amoureux.

Six ans plus tard, le 6 juin 1944, Gavin s’apprête à remettre les pieds sur le sol français, mais sur une barge à Omaha Beach. Dans son esprit, les pensées s'entrechoquent et le lecteur prend une grande bouffée d'air avant l'assaut.

Airborne 44, Intégrale Débarquement Volumes 3 et 4, de Jardinet, éd. Casterman, 23 €

La seconde guerre mondiale en BD

Le Débarquement, mais pas uniquement. La Seconde Guerre mondiale en BD propose vingt chapitres illustrant les principales étapes du conflit, en commençant juste après la Guerre de 14-18.

Dans un noir et blanc totalement maîtrisé, Arnaud de La Croix et Vicente Cifuentes Martinez reviennent aux sources du conflit et des personnages historiques, avec une très belle vision d'ensemble qui séduira les novices comme les amateurs éclairés.

La seconde guerre mondiale en BD, d'Arnaud de La Croix et Vicente Cifuentes Martinez, éd. Le Lombard, 29,90 €

Oradour : l'innocence assassinée

Les éditions Anspach proposent également une relecture du drame d'Oradour. Cet album nous fait vivre au plus près toute l'horreur de l'événement, du côté des civils mais aussi du côté allemand, avec des cadrages réussis, un découpage très contemporain, et des tons sépias particulièrement réussis.

On se laisse facilement emporter par le trait de Bruno Marivain et le scénario implacable de Jean-François Miniac, qui travaillait sur le projet depuis 2018.

Oradour : l'innocence assassinée, de Jean-François Miniac et Bruno Marivain, éd. Anspach, 20 €

Magnum pHOTOS : LE DÉBARQUEMENT

Paru en 2014, l'album Le Débarquement va bénéficier d'une réédition salutaire. Coédité par les éditions Dupuis et l'agence de photos Magnum, il est réalisé par le duo bien connu Dominique Bertail/Jean-David Morvan, également à l'œuvre sur la série Madeleine, résistante.

Point de départ du récit : «Face in the surf», le célèbre cliché de Robert Capa, prise le Jour J. On y voit un jeune soldat américain à moitié immergé dans les flots pour se protéger des tirs ennemis. Au total, il reste seulement 11 photos prises par Capa sur cette plage d'Omaha Beach, dans des conditions dantesques, et cette bande dessinée magnifique permet d'en savoir un peu plus sur les préparatifs de cette mission restée dans les mémoires.

Omagnum Photo, Tome 1 : Omaha Beach, éd. Aire libre, 16,95 €