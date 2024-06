The Acolyte : que vaut la nouvelle série Star Wars attendue sur Disney+ ?

Lancée ce mercredi 5 juin sur Disney+, «The Acolyte» suit l’enquête de Maître Sol, après l’assassinat de Jedis des mains d’une redoutable guerrière qui fait ressurgir son passé. Une série déclinée en huit épisodes qui explore habilement une époque peu connue de Star Wars.

Remonter le temps. «The Acolyte» se lance ce mercredi 5 juin sur Disney+. Pilotée par Leslye Headland, cette nouvelle série Star Wars déclinée en huit épisodes plante son décor pendant la période de la Haute République, au moment où l’Ordre Jedi règne en maître sur la galaxie. Quand plusieurs Jedis sont attaqués et tués par une mystérieuse guerrière, maître Sol est appelé pour mener l’enquête.

Il découvre que le principal suspect est une jeune femme qui a promis de se venger de ceux qu’elle tient pour responsable de l’effondrement de son existence quand elle n’était qu’une enfant. Pour ce faire, elle a fait le choix de s’engager dans une voie obscure, guidée par des forces maléfiques qui attendent, dans l’ombre, la moindre opportunité d’étendre leur influence.

Un monde inexploré

Ave «The Acolyte», Leslye Headland a eu l’occasion de bâtir un scenario sur une période libérée de la présence de la famille Skywalker. Cela nous a offert tellement de liberté de ne pas se trouver dans la même période que celle de Skywalker. Je souhaitais avoir un point d’entrée qui soit nouveau et que tout le monde puisse regarder. C’était une bonne opportunité pour le faire», explique-t-elle.

«C’était aussi une idée originale, que j’ai présenté sans qu’elle ne soit rattachée à une quelconque histoire. En tant que fan de Star Wars, cela faisait plus de sens de la situer avant les préquels afin d’être sûre de ne pas compromettre quoique ce soit», ajoute-t-elle. «L’action se déroule à peu près 100 ans avant la Menace Fantôme. Juste parce que je voulais être sûre de ne pas marcher sur l’histoire de George Lucas. Nous sommes à une période où il y a beaucoup de Jedis, ils sont partout à travers la galaxie», précise Leslye Headland.

Nul doute que les fans de Star Wars apprécieront «The Acolyte», ne serait-ce que pour la présence des Jedis et de leurs sabres lasers. Lee Jung-jae (Squid Game) est convaincant dans le rôle principal face à Amandla Stenberg (Hunger Games). Carrie-Anne Moss (The Matrix), Dafnee Keen, ou encore Charlie Barnett complètent le casting.

Si la série – dont on a pu découvrir les quatre premiers épisodes – se regarde avec plaisir, on peut toutefois souligner la tendance des productions Star Wars à reposer sur des scénarios plutôt convenus, autour de personnages qui manquent parfois cruellement de relief. Une problématique à laquelle même «The Mandalorian» n’a pas réussi à échapper à partir de la saison 3, et où «Andor» fait figure d’exception.