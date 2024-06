Parc Astérix : Jamel Debbouze, Vincent Cassel… des stars et des nouveautés pour fêter les 35 ans

Le parc Astérix a officiellement fêté ses 35 ans ce week-end, avec des invités de prestige et l'inauguration de plusieurs nouveautés.

Même Numérobis et César avaient fait le déplacement. Jamel Debbouze (l'architecte dans le film Astérix et Cléopâtre, en 2002) et Vincent Cassel (César dans L'empire du milieu, en 2023) étaient les têtes d'affiche des festivités organisées ce week-end à Plailly (Oise) pour fêter dignement le 35e anniversaire du parc Astérix, qui avait ouvert ses portes à la fin du mois d'avril 1989.

Ce n'étaient pas les seules célébrités sur place puisque les visiteurs ont également pu apercevoir Alban Ivanov, Camille Chamoux, Mokobe ou encore Louis Garrel.

Photo : Sylvain Cambon/Parc Astérix Photo : Sylvain Cambon/Parc Astérix

Tous avaient répondu présent pour la grande fête organisée dans la zone égyptienne du parc, ponctuée par un feu d'artifice, mais aussi pour le banquet préparé par une star… des fourneaux. C'est Mohamed Cheikh, grand gagnant de Top Chef en 2021, qui avait mis les petits plats dans les grands avec une carte spéciale aux saveurs orientales.

Une nouvelle attraction inaugurée

Autre temps fort : l'inauguration de la toute nouvelle attraction du parc, la Tour de Numérobis. Et malgré la triste réputation de l'architecte égyptien, tout s'est parfaitement déroulé et ces chaises volantes s'élevant et tournant autour d'un pylone de 40 mètres de haut ont parfaitement fonctionné.

Le parc en a également profité pour présenter son nouveau spectacle, «C'est du délire !», une comédie musicale joliment rythmée qui se déroule dans l'univers du village gaulois.

Pendant une trentaine de minutes, on y suit les aventures chantées de Groupidupianix, qui veut devenir la star des bardes, et de Sérotonine, prête à tout pour devenir la première druidesse du pays.

Les prochains rendez-vous pour Astérix ? L'été gaulois qui approche, comme chaque année (13 juillet au 31 août), avec des horaires d'ouverture rallongés et de nombreuses surprises. Mais aussi l'arrivée alléchante d'une série qui sera réalisée par Alain Chabat et qui devrait débarquer sur Netflix (ça ne s'invente pas), en 2025.