Voici les 5 nouvelles séries à ne pas manquer au mois de juin

À l’heure des plates-formes de streaming toutes puissantes, il est difficile de se maintenir à jour au gré des lancements incessants de nouvelles séries. Voici les 5 fictions qui débarquent en juin à ne manquer sous aucun prétexte.

The Acolyte – 4 juin

Nouvelle série Star Wars très attendue sur Disney+, «The Acolyte» plante son décors pendant la période la Haute République, soit plusieurs décennies avant les événements de «La Menace Fantôme», au moment où l’Ordre Jedi domine la galaxie. On retrouve Lee Jung-jae dans le rôle de Maître Sol, un Jedi en charge d’enquêter sur une série d’assassinats impliquant une ancienne disciple. Avec Amandla Stenberg (Hunger Games), Carrie-Anne Moss (The Matrix), Dafnee Keen, ou encore Charlie Barnett.

Becoming Karl Lagerfeld – 7 juin

Adaptation du livre de Raphaëlle Bacqué «Kaiser Karl», «Becoming Karl Lagerfeld» suit le parcours de celui qui se considérait comme «un mercenaire de la mode», jusqu’à atteindre le statut de plus grand couturier au monde à la tête de la maison Chanel. La série démarre en 1972. Karl Lagerfled est alors un styliste inconnu âgé de 38 ans, dont la rencontre avec Jacques de Bascher va bouleverser l'existence. Se rêvant empereur de la mode, il se lance dans une compétition acharnée avec Yves Saint-Laurent, jeune prodige soutenu par l’homme d’affaires Pierre Bergé.

Présumé innocent – 12 juin

Adaptation du roman éponyme de Scott Turow publié en 1987, la série «Présumé innocent» voit Jake Gyllenhaal incarner le rôle du procureur Rusty Sabich (Jake Gyllenhaal), qui se retrouve suspecté du meurtre d’une jeune femme travaillant dans son cabinet. Une accusation que ce dernier dénonce vigoureusement malgré les indices attestant sa culpabilité. Heureusement, il semble pouvoir compter sur le soutien de son épouse, et de ses nombreux contacts au sein de la police.

Spinners – 24 juin

Créée par Joachim Landau et Benjamin Hoffman, et co-produite par Canal+ et Showmax, «Spinners» suit plus particulièrement Ethan, un chauffeur orphelin de 17 ans travaillant pour un gang local pour subvenir aux besoins de son petit frère. «De plus en plus dégoûté par cette vie, constamment sur le fil du rasoir, il découvre une possible porte de sortie via le spinning, un sport local très intense où il pourrait mettre à profit ses talents de pilote. Mais la guerre des gangs qui se profile risque de mettre en péril cet espoir», précise le synopsis officiel.

My Lady Jane – 27 juin

Adaptation du roman éponyme publié en 2016, «My Lady Jane» réinvente l’histoire des Tudor dans laquelle Edward, le fils d’Henry VIII ne meurt pas de la tuberculose, et où Lady Jane Grey et son mari Guildford ne sont pas décapités après neuf jours de règne, en 1553. Cette uchronie imagine la jeune femme au moment où elle se retrouve à la tête du royaume, avec un époux qui cache un lourd secret (il se transforme en cheval). Avec Emily Bader, Edward Bluemel, Dominic Cooper, Anna Chancello, ou encore Robyn Tyers.