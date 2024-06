Brad Pitt : l'acteur serait attristé par le souhait de sa fille Shiloh de ne plus porter son patronyme

Alors que sa fille Shiloh a officiellement entamé une procédure judiciaire pour abandonner le nom de famille de son père, Brad Pitt vivrait mal la situation.

Une décision douloureuse. Les démarches entamées la semaine dernière par sa fille Shiloh pour abandonner le patronyme de son père seraient mal vécues par l’acteur. Brad Pitt serait contrarié par cette décision et souffrirait de l’éloignement de ses enfants, selon des sources citées par Page Six.

«Il est conscient et contrarié que Shiloh ait abandonné son nom de famille», a expliqué une source au journal. «Il n'a jamais ressenti autant de joie que lorsqu'elle est née. Il a toujours voulu une fille», a-t-elle poursuivi, précisant que la star de 60 ans «souffre» de la séparation de ses six enfants. Les deux acteurs sont les parents de trois enfants adoptés - Maddox, 22 ans, Pax, 20 ans, et Zahara, 19 ans - et trois enfants naturels - Shiloh, 18 ans, et Vivienne et Knox, 15 ans.

Des enfants acquis à la cause de leur mère

«Le fait de se rappeler qu'il a perdu ses enfants n'est évidemment pas facile pour Brad. Il aime ses enfants et ils lui manquent. C'est très triste», conclut-elle. Un avis partagé par un autre initié, selon qui Brad Pitt «aime toujours énormément tous ses enfants. Tout ce processus a été très difficile pour toute la famille».

Depuis la demande de divorce d’Angelina Jolie en 2016, les liens entre Brad Pitt et ses enfants ont été mis à mal. Si Shiloh est le premier enfant du couple a officiellement demander l’abandon du nom de l’acteur devant la justice, deux autres de ses enfants ont également fait le choix de mettre en avant le nom de leur mère.

C’est le cas de sa sœur aînée, Zahara, premier des enfants du couple à avoir retiré le nom de Pitt, lorsqu’elle a rejoint la puissante association Alpha Kappa Alpha de son université. Un choix également fait par leur fille Vivienne, récemment créditée sous le nom de Jolie lors de la première du spectacle «The Outsiders», qu’elle co-produit avec sa mère.