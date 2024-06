«Like a Dragon : Yakuza» : le célèbre jeu vidéo va être adapté en série en prise de vue réelle

La célèbre franchise de jeux vidéo «Like a Dragon : Yakuza» va être adaptée en série en prise de vue réelle par Prime Vidéo. Déclinée en six épisodes, cette fiction policière sera pilotée par Masaharu Take, connu notamment pour la série dramatique «The Naked Director».

De la console au petit écran. Après «The Last of Us», «Fallout», ou encore «Halo», c’est au tour de la franchise de jeux vidéo «Like a Dragon : Yakuza» de faire l’objet d’une adaptation en série télévisée. C’est sur Prime Vidéo, à partir du 25 octobre prochain, qu’il sera possible de découvrir les premiers des six épisodes prévus, avec une intrigue qui se déroulera à Kamurocho, un quartier fictif de Tokyo, centré sur Kiryu et trois de ses amis d’enfance à deux périodes différentes, en 1995 et en 2005.

Le communiqué de presse présente Kiryu, le personnage principal, comme un «redoutable et inégalable guerrier Yakuza doté d'un sens aigu de la justice, du devoir et de l'humanité» dont on suivra l’histoire, et l’impact de ses décisions d’une période à une autre. Les téléspectateurs doivent s’attendre à une fiction pleine d’action, avec des «scènes de combat intenses», a-t-il été précisé, selon le site américain Variety.

«Like a Dragon : Yakuza» sera pilotée par Masaharu Take, connu notamment pour la série dramatique «The Naked Director». C’est le comédien japonais Ryoma Takeuchi qui incarnera le personnage principal. «En 1995, le protagoniste est encore jeune et il commet beaucoup d'erreurs, qui l'amènent à passer dix ans en prison et à subir les conséquences de sa sortie en 2005. J'ai essayé de montrer ces différences entre les deux périodes, et les acteurs m'ont également aidé à y parvenir», a notamment déclaré ce dernier lors de l’annonce de la série, ce mardi 4 juin, dans l’enceinte de l’Hotel Gajoen Tokyo.