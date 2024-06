Kids' Choice Awards 2024 : Taylor Swift et Travis Kelce sont nommés pour la cérémonie prévue le 13 juillet

Taylor Swift et Travis Kelce sont officiellement nommés pour les Kids' Choice Awards, une cérémonie annuelle américaine récompensant les figures les plus marquantes de la télévision, du cinéma, de la musique, et bien d'autres domaines, et dont les votes sont ouverts au public.

Un duo à la conquête du monde. En couple depuis près d’un an, Taylor Swift et son compagnon, le joueur de football américain Travis Kelce, font partie des nommés pour les Kids' Choice Awards 2024, dont la cérémonie se déroulera en direct le samedi 13 juillet, a dévoilé People.

La pop star est en tête du peloton avec six nominations dans diverses catégories, dont l'artiste féminine préférée, la collaboration musicale préférée, l'album préféré, la star mondiale de la musique préférée et le billet préféré de l'année.

Taylor Swift fera face à des artistes populaires du monde entier, comme Ariana Grande, Beyoncé, Billie Eilish, Cardi B, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo ou encore son amie Selena Gomez.

Une première pour Travis Kelce

En parallèle, le compagnon de l’artiste, Travis Kelce, est en lice pour la star sportive préférée contre Patrick Mahomes, Cristiano Ronaldo, LeBron James, Lionel Messi et Stephen Curry.

Le vainqueur du Super Bowl 2024 fait partie des 50 personnalités nommées pour la première fois cette année dans des catégories incluant le cinéma, la télévision, la musique, le sport, etc., parmi lesquelles figure notamment Austin Butler, Sabrina Carpenter, Timothée Chalamet, Ryan Gosling, Renée Rapp, Margot Robbie et Paul Rudd.

Le spectacle, programmé pour le samedi 13 juillet à 20h, promet d'offrir un spectacle visuel enrichi de nouveaux graphismes, d'une capture de mouvement de pointe et de la réalité augmentée.