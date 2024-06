Lenny Kravitz révèle que sa fille Zoe Kravitz et Channing Tatum vont «se marier l'année prochaine»

En couple depuis l’été 2021 et fiancés depuis octobre dernier, Zoë Kravitz et Channing Tatum ont déjà programmé leur mariage, a révélé Lenny Kravitz, confiant que ce dernier se tiendrait «l’année prochaine».

Une belle gaffe ? Zoë Kravitz, 35 ans, et Channing Tatum, 44 ans, fiancés depuis octobre dernier, sont plutôt discrets sur leur vie de couple. Mais c’était sans compter sur l’intervention de Lenny Kravitz, à l’occasion d’une interview donnée à la BBC dans le cadre de l’émission Zoe Ball & Friends.

Interrogé sur son futur gendre et ses relations avec lui, la star a en effet vendu la mèche quant à la date du mariage.

«C'est un type vraiment génial. Il a été bien élevé. Il a des manières. Il est charmant. C'est un être humain qui a de l'âme. Il est rapidement devenu un membre de la famille», a expliqué Lenny Kravitz, ne tarissant pas d’éloges sur l’acteur. «Ils sont amoureux», poursuit-il, avant d’ajouter : «Nous aurons un mariage l'année prochaine».

2025 devrait donc se placer sous le signe de la noce pour Zoë Kravitz et Channing Tatum, en couple depuis août 2021 après s’être rencontrés un peu plus tôt la même année sur le tournage de «Pussy Island», premier long métrage de Zoë Kravitz en tant que réalisatrice, rebaptisé depuis «Blink Twice» et attendu en salle le 21 août prochain.

Une union qui a d'ores et déjà reçu la bénédiction de Lenny Kravitz.

Zoë Kravitz est la fille unique du chanteur, fruit de sa relation avec son ex-compagne Lisa Bonet.