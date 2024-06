Alec Baldwin et sa femme Hilaria annoncent une série de télé-réalité mettant en vedette leurs 7 enfants

Alec Baldwin, sa femme Hilaria et leurs sept enfants seront les stars d'une série de télé-réalité qui sera diffusée en 2025, a annoncé la chaîne TLC.

Alec Baldwin est désormais une star de télé-réalité. L'acteur de 66 ans, lauréat d'un Emmy, et son épouse Hilaria Baldwin, lanceront une série sur la chaîne TLC en 2025 qui les suivra dans leur quotidien avec leurs sept enfants.

«Alec et Hilaria Baldwin font la une des journaux depuis leur mariage il y a près de 12 ans. Dans cette série (...) Alec et Hilaria invitent les téléspectateurs dans la maison qu'ils partagent avec leurs sept enfants en pleine croissance. Pour la première fois, ils ouvrent leur vie de famille et invitent tout le monde à se joindre à l'amour, aux rires et au drame non-stop».

La star de «30 Rock» et sa femme ont déclaré qu'ils voulaient que les téléspectateurs voient «les hauts et les bas» de leur vie avec leurs sept enfants, âgés de 19 mois à 10 ans. «Nous vous invitons chez nous pour vivre les hauts et les bas, le bon, le mauvais, le sauvage et le fou», a déclaré le couple sur Instagram. «La maison est l'endroit où nous aimons le plus être.», ont-ils ajouté en partageant la nouvelle avec un teaser.

L’annonce de cette émission, qui s'intitulera «The Baldwins», intervient alors que le procès d’Alec Baldwin pour homicide involontaire dans l’affaire du tir qui a été fatal à une directrice de la photographie sur le tournage du film «Rust» s’ouvrira dans un mois. Le tournage de ce film avait viré au drame en octobre 2021 dans un ranch du Nouveau-Mexique. L’acteur, qui maintient qu'on lui avait assuré que son arme était inoffensive, risque jusqu’à 18 mois de prison.