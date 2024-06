«Avengers 5» : plus de 60 personnages de l’univers Marvel pourraient faire leur retour dans le nouveau film de la franchise

Plus de 60 personnages de l'univers Marvel pourraient faire leur retour dans le cinquième volet de la saga à succès «Avengers».

Intitulé initialement «Avengers : The Kang Dynasty», le nouvel «Avengers» pourrait réunir plus de 60 personnages de l'Univers cinématographique Marvel (MCU), devenant l'une des plus grandes productions de l'histoire de la franchise, a rapporté Deadline.

À la différence des opus précédents mettant en vedette Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Black Widow (Scarlett Johansson), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo) et Hawkeye (Jeremy Renner), ce nouveau film vise à former une équipe de super-héros égaux, transformant ainsi l'histoire en une aventure collective.

Les détails de l'intrigue restent mystérieux, car après le départ de Jonathan Majors du MCU suite à sa condamnation pour agression en décembre, l'identité du principal méchant demeure inconnue. Il est même possible que le film ait plusieurs méchants potentiels.

Plusieurs antagonistes attendus ?

Shawn Levy, le réalisateur de «Deadpool & Wolverine», qui sortira en salles le 24 juillet, est actuellement en tête de liste pour prendre les rênes d'«Avengers 5», suite au départ de Destin Daniel Cretton, le réalisateur de «Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux», en novembre 2023.

Lors du Comic-Con de San Diego 2022, Kevin Feige, le président des studios Marvel, a annoncé que «Avengers : The Kang Dynasty» et «Avengers : Secret Wars» concluront la saga du Multivers et la phase 6 du MCU.

Prévue à l'origine pour novembre 2025, la sortie du nouveau volet est maintenant remise au 7 mai 2027.