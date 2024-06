Gad Elmaleh va créer son festival d'humour à Nice

L'humoriste Gad Elmaleh, en collaboration avec le directeur du Montreux Comedy Festival, va lancer son propre événement humoristique à Nice (Alpes-Maritimes), en octobre 2025.

À l'image de ses collègues et amis Jamel Debbouze à Marrakech et Kev Adams à Juan-les-Pins, Gad Elmaleh a annoncé le mardi 4 juin, lors d'une interview au Parisien, la création de son propre festival d’humour, intitulé «Jubil», à Nice (Alpes-Maritimes).

«Le mot festival m'embête un peu, ce sera plus que ça (...) On est vraiment dans une envie forte d’amener un nouvel événement important dans le paysage francophone et international. L’envie de base du projet, c’est la joie de retrouver tous ces artistes venus du monde entier pour une semaine de dingue», a déclaré l’artiste canado-marocain, qui s'est associé à Grégoire Furrer, patron du Montreux Comedy Festival, pour l'occasion.

Des performances en anglais prévues

L'événement, qui sera retransmis à la télévision sous forme d’une émission présentée par Gad Elmaleh lui-même, accueillera dans le sud du pays, une fois par an, des artistes français, mais également des talents venus de la Méditerranée, de l’Afrique et du monde entier, avec des performances en anglais.

«Je ne les choisirai pas parce que ce sont mes préférés ou mes amis, mais parce que ce sont les meilleurs. Je veux les faire briller : j’ai fait des festivals toute ma vie, je sais ce dont ils ont besoin», a-t-il indiqué à propos des douzaines de comiques, dont les noms seront révélés début 2025, qui seront invités à se produire sur scène.

Plusieurs endroits sont envisagés pour le festival, qui pourrait avoir lieu en octobre 2025 pour sa première édition, tels que la scène du palais Nikaïa, la salle des Franciscains (qui abrite le Théâtre national de Nice) et le Stockfish pour une programmation «off» mettant en avant de jeunes talents prometteurs.