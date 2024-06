Squid Game : voici ce que Lee Jung-jae pense de la saison 2

Actuellement à l’affiche de «Star Wars : The Acolyte» sur Disney+, Lee Jung-jae reprendra prochainement le rôle de Seong Gi-hun dans la saison 2 de «Squid Game», sur Netflix. Un deuxième chapitre riche en rebondissements selon lui.

Une patience récompensée. En pleine promotion de la série «The Acolyte» diffusée sur Disney+, Lee Jung-jae n’a pas pu échapper aux questions concernant la saison 2 de «Squid Game», attendue prochainement sur Netflix. Celui qui incarne le personnage de Seong Gi-hun affirme avoir été séduit par le scénario de ce deuxième chapitre, qui promet d’offrir aux téléspectateurs de nombreux retournements de situation.

«En lisant le script, j’ai ressenti qu'il y avait des émotions encore plus profondes que dans la première saison. Et je pense que le public va se dire : 'Où va cette histoire ?'. Parce qu'il y a tellement de retournements de situation qui se produisent. Plutôt que de comparer les deux saisons, je pense qu'il y a une connexion et une transition très naturelle entre ces saisons que le public appréciera vraiment. Je pense que le scénario de la saison 2 est encore plus intéressant que celui de la saison 1. Il y a aussi un nouvel ensemble de personnages, donc je pense que le public va être vraiment enthousiasmé par cela», a-t-il expliqué au site britannique Radio Times.

Attendue en décembre 2024 sur Netflix, la saison 2 de «Squid Game» verra également Lee Byung-hun reprendre le rôle du Front Man, et Wi Ha-jun celui du policier sous couverture Hwang Jun-ho, qui se trouve être le frère du Front Man. Gong Yoo sera également de retour dans la peau du recruteur des candidats. Le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, a également prévenu que de nouveaux jeux mortels seront au programme, avec notamment la présence d’une nouvelle poupée tueuse.