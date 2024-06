«Big Little Lies» : Nicole Kidman et Reese Witherspoon donnent des nouvelles de la saison 3

La troisième saison de «Big Little Lies» est en préparation, a confirmé Nicole Kidman lors d’une interview pour Vanity Fair cette semaine, au côté de sa co-star dans la série, Reese Witherspoon.

Nicole Kidman a confirmé qu'une troisième saison de la série à succès de HBO «Big Little Lies» était en préparation. Dans une interview avec Vanity Fair au côté de sa co-star Reese Witherspoon, Nicole Kidman a révélé que l'auteur Liane Moriarty écrivait actuellement un nouveau livre qui servira de base à la saison à venir.

«Nous avançons "fast and furious" («vite et furieusement», Ndlr). Et Liane fournit le livre. Et nous sommes en bonne forme», a déclaré Nicole Kidman, avant de faire savoir qu’il lui était interdit d’en dire plus. «Donc le reste est... Nous devons nous taire parce qu'il y a toute cette histoire dont il ne faut jamais parler.»

Créée par David E. Kelley, «Big Little Lies», qui tourne autour de la vie de quatre femmes dans une riche ville californienne et des conséquences d'un meurtre, a été initialement conçue comme une série limitée mais a rencontré un tel succès qu’elle a finalement été renouvelée. La première saison de la série est sortie en 2017, tandis que la deuxième saison a été créée en 2019. Shailene Woodley, Zoë Kravitz et Laura Dern faisaient aussi partie du casting.