Japan Expo : manga, musique, cosplay... Le meilleur du salon à découvrir du 11 au 14 juillet à Paris

La Japan Expo, le salon français dédié à la culture japonaise, sera de retour à Paris du 11 au 14 juillet, au parc des Expositions de Villepinte. Entre animes, mangas, jeux vidéo ou encore gastronomie, le programme de cette année s’annonce riche.

C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de culture populaire japonaise à Paris. Sur quatre jours, la Japan Expo revient pour une nouvelle édition : elle aura lieu au parc des Expositions de Villepinte. Du 11 au 14 juillet, le 3e salon français le plus visité prévoit un programme chargé et complet pour tous les passionnés, toujours plus nombreux depuis la fin du Covid. L’année dernière, le salon a accumulé plus de 255.000 visiteurs, résultat d’un engouement grandissant pour le pays du Soleil levant. Sur treize thématiques différentes, la Japan Expo 2024 célèbre la culture japonaise, des aspects les plus traditionnels aux plus modernes.

Anime et manga

Populaire depuis les années 1970, l’animation japonaise est un réel phénomène dans l’Hexagone. Cet enthousiasme ne semble pas près de s’essouffler : ces dernières années, on a notamment pu voir le gain de popularité de l’«Attaque des Titans» ou encore, «Jujutsu Kaisen». La Japan Expo propose donc quatorze projections, avec des invités spéciaux tout au long du salon. En effet, les visiteurs auront l’occasion de directement rencontrer les doubleurs de leurs séries préférées ou même, les producteurs.

La France a pris la place de deuxième plus gros consommateur de mangas au monde. Forcément, la Japan Expo prévoit un espace dédié aux bandes dessinées japonaises. Mangakas, scénaristes et éditeurs, tous seront également présents pour des séances de dédicaces.

Jeux vidéo et cosplay

Première industrie culturelle mondiale, le jeu vidéo sera présent à la Japan Expo. Des derniers jeux en date aux anciennes cartouches rétro, le salon va dédier une scène entière aux tournois. Un réel phénomène de société, dont les passionnés pourront également rencontrer les professionnels du secteur en pleine expansion.

La Japan Expo, c’est aussi l’occasion d’incarner son personnage préféré en cosplay. Comme depuis dix ans déjà, la Japan Expo accueillera le plus grand concours de Cosplay européen, mais aussi des spécialistes du genre, comme Yaya Han.

Musique

Le salon va se transformer en véritable festival de musique pour quatre jours. Sur scène, les visiteurs pourront profiter de 81 concerts et showcases d’artistes et groupes japonais. Au programme, idols de J-POP et groupes de heavy metal, mais la sélection s’étend aussi à quelques artistes de la scène musicale coréenne.

Culture, traditions et gastronomie

La richesse de la culture traditionnelle japonaise est illustrée au salon français, avec combats de samouraïs, danse et théâtre traditionnel. La Japan Expo ouvre une véritable fenêtre sur le quotidien des Japonais : la découverte passe aussi par le goût, et il sera possible de déguster sushi, ramen et onigiri au milieu de votre parcours.

Pour sa 23e édition, comptez 25 à 34 euros pour le tarif normal, en fonction du jour de visite. Pour profiter de toute l’exposition, le Pass 4 jours est disponible, lui, à 90 euros.