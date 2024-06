The Last of Us : les co-créateurs de la série évoquent la nécessité d'une saison 4

Alors que la saison 2 est actuellement en tournage, Craig Mazin et Neil Druckmann viennent d’exprimer ouvertement la nécessité, selon eux, de développer «The Last of Us» au minimum sur quatre saisons, afin de traiter correctement l’histoire de Joel et Ellie.

Pas d’autre choix. Craig Mazin et Neil Druckmann, les co-créateurs de «The Last of Us», ont profité d’un entretien avec le site américain Deadline pour exprimer leur volonté d’obtenir deux saisons supplémentaires de la part de la chaîne HBO, afin de traiter de la meilleure manière possible l’histoire de Joel et Ellie. Une déclaration qui intervient en plein milieu du tournage de la saison 2.

«Nous ne pensons pas être en mesure de raconter la suite de l’histoire avec seulement deux saisons supplémentaires, parce que nous prenons notre temps en empruntant des voies intéressantes comme ce fut le cas dans la saison 1», explique Craig Mazin. «Nous avons le sentiment que nous allons nous retrouver dans le cas de figure où – alors que les téléspectateurs continuent de regarder la série et que nous continuons à traiter ce récit – la saison 3 sera plus grande de manière significative. Et en effet, cela va certainement nécessité une saison 4», poursuit-il.

Le créateur du jeu du même avis

Un sentiment largement partagé par Neil Druckmann, le créateur du jeu vidéo dont la série est l’adaptation. «Une chose est certaine, je ne vois pas comment nous pourrions raconter l’intégralité de l’histoire qui restera à traiter à la fin de la saison 2 en une seule saison», dit-il. Actuellement en tournage, la saison 2 de «The Last of Us» est attendue dans le courant de l’année 2025 sur MAX.

Adaptation du jeu vidéo «The Last of Us : Part II», elle permettra de retrouver Ellie et Joel plusieurs années après les événements du premier chapitre, au moment où ils se sont installés au sein de la communauté bâtie par Tommy, le frère de Joel, et Maria. Leur existence va prendre une tournure dramatique le jour où une jeune femme prénommée Abby, animée par un profond sentiment de vengeance, se présente à la porte du village.