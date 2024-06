«Monster High» : un film basé sur les poupées monstrueuses est en préparation

Lancée par Mattel en juillet 2010, la franchise Monster High est la dernière marque de jouets de la société américaine à avoir une adaptation cinématographique.

Un succès à venir ? Après le succès de «Barbie» dans les salles l’année dernière, un film Monster High est officiellement en cours de développement.

Mattel s'est associé à Universal Pictures et au producteur/scénariste oscarisé Akiva Goldsman pour développer un long métrage centré sur un lycée fictif fréquenté par les enfants de monstres célèbres, à l'instar de Draculaura (fille de Dracula), Frankie Stein (fille du monstre de Frankenstein), Clawdeen Wolf (fille du loup-garou) et Cleo de Nile (fille de la momie), qui ont été créés pour représenter la diversité et l'originalité de la progéniture des monstres classiques.

«Monster High aide les fans à découvrir la beauté d'être fidèle à soi-même et célèbre les sensibilités uniques qui sont au cœur de ce que nous sommes en tant qu'individus. Nous sommes fiers de nous associer à Universal Pictures et au brillant Akiva Goldsman pour transmettre ce message important au public du monde entier», a déclaré Robbie Brenner, patron de Mattell Films.

L’acceptation de soi et de ses différences

La franchise s'est développée au-delà des poupées pour inclure une série web animée, des émissions spéciales de télévision, des films et des livres, valorisant l'acceptation de soi et de ses différences, une valeur que les personnages incarnent dans leur univers.

Akiva Goldsman, qui est également producteur du film «Major Matt Mason» de Mattel Films avec Tom Hanks, a ajouté : «Je suis fasciné par Monster High depuis que mes filles ont été obsédées par les poupées lorsqu'elles étaient enfants. Je suis ravi d'unir à nouveau mes forces à celles de Robbie Brenner et de nos amis de Mattel pour aider à donner vie à cet univers emblématique».

La célèbre franchise, lancée en 2010, a déjà donné vie à ses poupées à plusieurs reprises. Entre 2010 et 2017, quinze émissions spéciales et films d'animation ont été produits. De plus, un film d'action intitulé «Monster High : The Movie» a été diffusé sur Nickelodeon et Paramount+ en 2022, suivi d'une suite en 2023.