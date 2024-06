Only murders in the building : on connaît la date de diffusion de la saison 4

Les fans de la série «Only Murders in the building» ont rendez-vous le 27 août prochain pour découvrir le premier épisode de la saison 4, qui verra les personnages incarnés par Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez quitter New York pour faire une halte à Los Angeles.

Le rendez-vous est pris. C’est à partir du 27 août prochain que les abonnés à Disney+ pourront découvrir le premier épisode de la saison 4 de «Only Murders in the building», la série avec Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez, dans la peau de trois habitants d’un immeuble new yorkais qui animent un podcast centré sur leur passion commune pour les crimes mystérieux.

Ce quatrième chapitre verra Charles, Oliver et Mabel mener l’enquête après les événements troublants survenus à la fin de la saison 3 impliquant la cascadeuse – et amie de Charles – Sazz Pataki. Pour ce faire, le trio de podcasteurs amateurs va devoir se rendre à Los Angeles, où un studio hollywoodien prépare un film sur leur émission. Leur retour à New York après cette escapade ensoleillée ne manquera pas de piment, puisqu'ils vont se plonger dans la vie des résidents de la tour ouest de leur immeuble, l’Arconia.

Après une apparition remarquée dans la saison 3, Meryl Streep sera de retour à l’écran dans la peau de la comédienne Loretta Durkin, qui avait reçu plusieurs offres professionnelles à Los Angeles en conclusion de ce troisième chapitre. Le casting pourra également compter sur la présence de nouvelles recrues de premier choix, notamment Zach Galifianakis, Molly Shannon, Eva Longoria, ou encore Eugene Levy.