The Boys : pourquoi les fans ont-ils peur de voir la série continuer au-delà de la saison 5 ?

Depuis son lancement en 2019, «The Boys» s’est imposée comme une série incontournable sur le petit écran. Un succès qui a poussé Eric Kripke à revenir sur sa promesse initiale d’adapter le comics sur un total de cinq saisons. Une possibilité qui effraie une partie des fans.

Victime de son succès ? Adaptation du comics éponyme de Garth Ennis et Darick Robertson, «The Boys» a réussi à séduire des millions de téléspectateurs aux quatre coins du monde, depuis son lancement sur Prime Video en 2019. Alors que la saison 4 sera lancée le 13 juin prochain, il a été annoncé fin mai qu’un cinquième chapitre avait déjà été commandé. Le showrunner de la série, Eric Kripke, s’est montré particulièrement enthousiaste au moment de l’annonce. Il en a profité pour souligner qu’il regrettait le jour où il avait cru bon de préciser qu’il avait besoin de cinq saisons pour couvrir l’intégralité de l’histoire.

«J’ai appris depuis qu’il n’était pas utile d’essayer d’annoncer le nombre de saisons en tant que personne qui, et ce n’est pas une hyperbole, est celui qui s’est le plus trompé à propos du nombre de saisons que devrait durer une série», avait-il déclaré. Un clin d’œil au fait que sa précédente série, «Supernatural», devait également durer cinq saisons, pour finalement en compter quinze. Et c’est justement ce parallèle que certains fans redoutent, notamment ceux qui ont pu constater le délitement progressif de «Supernatural» en termes de qualité au fil du temps.

Pour le moment, Eric Kripke et ses équipes semblent suivre la trajectoire du comics dans les grandes lignes – à quelques entorses près – avec un développement de l’arc narratif de ses personnages principaux susceptibles de mener les téléspectateurs à une conclusion naturelle et réjouissante (et certainement sanglante). Le risque de voir la série être étirée plus que de raison, et ainsi d’abaisser son niveau général, avec la crainte de créer de la frustration chez les fans, semble bien réel. L’appétit des fans pour l’univers de «The Boys» peut être combler d’une autre manière, notamment via les spin-offs comme «Gen V», et il faut espérer que Prime Video évitera de faire l’erreur de prolonger artificiellement la série, au risque d’abandonner l’essence même de ce qui en fait une fiction incontournable aujourd’hui.