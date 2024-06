Dolly Parton : la chanteuse annonce une comédie musicale à Broadway basée sur sa vie

La légende de la Country Dolly Parton fera son retour sur scène à Broadway dans une comédie musicale inspirée de sa vie et son immense carrière.

Une annonce qui ravira les fans. Dolly Parton a annoncé, le 6 juin, la création d'une comédie musicale à Broadway, basée sur sa vie et carrière, intitulée «Hello, I'm Dolly», du nom de son premier album sorti en 1967.

«Hello, I'm Dolly ! Cela fait plusieurs années que j'écris l'histoire de ma vie comme une comédie musicale de Broadway et je suis fière d'annoncer que nous développons enfin «Hello, I'm Dolly - An Original Musical» (Bonjour, je suis Dolly - Une comédie musicale originale) pour la scène de Broadway», a déclaré la chanteuse, qui sera également co-autrice et productrice du show, sur Instagram.

De nombreuses chansons originales pour le spectacle

Lors d'une conférence de presse pendant le CMA Fest, la célébrité a expliqué que le spectacle inclura certains de ses plus grands succès ainsi que de nouvelles chansons qu'elle a écrites spécialement pour la comédie musicale.

«J'ai écrit de nombreuses chansons originales pour le spectacle et j'y ai inclus toutes vos chansons préférées. Vous rirez, vous pleurerez, vous applaudirez, vous piétinerez, c'est vraiment un Grand Ol' Opera. Le jeu de mots et l'amusement sont voulus», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Avec 52 nominations aux Grammys et 11 victoires, Dolly Parton est la deuxième femme la plus nommée dans l'histoire des Grammys, derrière Beyoncé, qui a repris son tube de 1973 «Jolene» dans son dernier album «Cowboy Carter». L'icône country a remporté le Grammy Lifetime Achievement Award il y a dix ans.

La distribution et les autres membres de l'équipe seront annoncés ultérieurement.