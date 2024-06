«Fantasy Springs» : voici les photos du nouvel univers de DisneySea Tokyo

Ce jeudi 6 juin, Tokyo DisneySea a inauguré son nouveau port aux trois univers différents : «Peter Pan», «La Reine des neiges» et «Raiponce», avec quatre nouvelles attractions et plusieurs restaurants à découvrir pour les fans de la franchise.

Six ans d'attente. Le nouveau port du parc Tokyo DisneySea, dont l’annonce de la construction avait été faite en 2018, a ouvert ses portes ce jeudi 6 juin. Dans cette nouvelle section baptisée Fantasy Spring, les fans de la franchise pourront retrouver trois univers bien connus : celui des films d’animation «Peter Pan», «La Reine des neiges» et «Raiponce». Avec quatre nouvelles attractions, un hôtel de luxe, plusieurs restaurants et des boutiques, les visiteurs ont été nombreux pour l’inauguration. Les réactions et les postes ont rapidement afflué sur les réseaux sociaux.

Disney avait décrit le projet de ce nouveau port comme «un printemps magique menant à un monde de fantaisie». Au total, il aurait couté plus de 2 milliards de dollars, soit 1,8 milliard d’euros. Dès l’entrée, c’est une grande arche sculptée à l’effigie de plusieurs personnages de la franchise qui accueille les visiteurs.

Frozen Kingdom

Le premier film avait récolté plus d’un milliard de dollars au boxoffice, il était impossible de ne pas retrouver l’univers du phénomène «La Reine des neiges» dans cette nouvelle section. La montagne glacée d’Elsa, scène du fameux «Libérée, délivrée», a été reconstruite au côté du château d’Arendelle. L’attraction du mini-port retrace, pendant plus de six minutes, l’histoire des deux sœurs.

Rapunzel’s Forest

Les rumeurs tournent autour d’une possible adaptation en film de «Raiponce». Quatorze ans après sa sortie, l’univers coloré de l’animation enchante toujours. Pour ce deuxième mini-port, il est possible de retrouver la célèbre tour de la princesse. Dans l’attraction, qui retrace elle aussi le long-métrage, les visiteurs pourront revivre la scène mythique des lanternes.

Peter Pan’s Neverland

Lui n’est pas aussi récent. Sorti en 1953, Peter Pan a soufflé ses 70 ans l’année dernière et obtient également son mini-port à Fantasy Spring. C’est le Pays Imaginaire et le bateau du Capitaine Crochet qui ont été construits, avec deux attractions. La première réduit les visiteurs à la taille d’une fée pour accompagner Clochette dans son service de livraison.

La deuxième attraction, elle, propose de survoler la jungle du Pays Imaginaire, à l’instar de Peter Pan.

En 2022, Tokyo Disneyland a accueilli 12 millions de visiteurs. C’est le quatrième parc à thème le plus visité dans le monde, devant Disneyland Paris. En France, Disney avait annoncé, il y a quelques semaines, la construction d’un Adventure Bay.