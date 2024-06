Gen-V : comment la saison 2 va-t-elle gérer le décès de l'acteur Chance Perdomo ?

Après le décès de l’acteur Chance Perdomo dans un accident de moto en mars dernier, la production de la série «Gen-V», le spin-off de «The Boys», a annoncé ne pas avoir l’intention de le remplacer à l’écran, et que son personnage sera tué dans la saison 2.

Une vraie tragédie. Le 29 mars dernier, les fans de la série «Gen-V» apprenaient le décès de l’acteur Chance Perdomo dans un accident de moto. Le comédien de 27 ans incarnait Andre Anderson à l’écran, un des personnages principaux de ce spin-off de «The Boys». Début mai, la production avait annoncé ne pas avoir l’intention de confier le rôle à un autre acteur, et qu’elle se donnait «le temps et l’espace de retravailler sur le scénario de la saison 2 avant le lancement du tournage» prévu quelques jours plus tard.

Aussi, Eric Kripke, le producteur exécutif de «Gen-V», vient de confirmer au site américain TVLine que la décision avait été prise de faire mourir le personnage d’Ander Anderson à l’écran. «Nous n’essaierons pas de le remplacer, car cela est impossible. Nous allons organiser la mort du personnage dans la série. Donc c’est très sensible, et c’est beaucoup d’émotion pour le reste des équipes. Nous essayons d’honorer Chance du mieux que nous pouvons», a-t-il confié lors des Gotham TV Awards le 4 juin dernier.

S’il ne s’est pas étendu sur le contenu de la saison 2 de «Gen-V», si ce n’est qu’elle allait être «intense», Eric Kripke a confirmer qu’un nouveau doyen prendra la tête de l’Université de Godolkin, Cipher (Hamish Linklater), qui selon la description officielle est un personnage «entraîné comme un scientifique, politiquement brillant, qui a su gagner la confiance et l’admiration des officiels au sommet de la hiérarchie». «Il est effrayant. (…) C’est un personnage complexe et mystérieux. J’ai hâte que les fans le découvrent», a précisé le producteur.