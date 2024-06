Japan Expo : les 5 invités à ne surtout pas manquer lors de cette édition 2024

La 23e édition de la Japan Expo, salon dédié à la culture populaire japonaise, sera à Paris du 11 au 14 juillet. Une occasion rare pour les fans du pays du Soleil levant : certains invités annoncés par l'organisation sont à ne pas rater.

Le festival a accueilli plus de 255.000 visiteurs en 2023 et risque d’en attirer encore plus cette année. Le programme de cette nouvelle édition de la Japan Expo est chargé : conférences, stands de dédicaces, concerts, tournois et plus, il y en aura pour tous les goûts. Au planning, le salon a annoncé certains invités d’honneur, que les passionnés ne doivent pas manquer.

Yûgo Kobayashi

Auteur, dessinateur et scénariste japonais, Yûgo Kobayashi est notamment connu pour le manga «Ao Ashi», qui raconte l’histoire d’un jeune collégien amoureux du football.

Récompensé en 2019 par les Manga Awards, l’artiste sera présent pour des séances de dédicaces du vendredi au dimanche.

Daisuke Ishiwatari

Développeur, Daisuke Ishiwatari s’est illustré dans la série de jeux de combat «Guilty Gear». En août 2023, le septième volet du jeu, «Guilty Gear Strive», a été vendu à plus de 2.5 millions d'exemplaires.

Présent tout au long du salon, il animera des conférences, en plus de ses séances de dédicaces prévues.

Sleepy-C

Depuis quelques années, la vague autour des webtoons ne cesse de grandir. Ce phénomène cartonne particulièrement en Corée du Sud : ces bandes dessinées numériques se lisent sur tous les écrans. À l'occasion du festival, l’artiste principale derrière le webtoon «Ominiscient Reader’s Viewpoint» est invitée pour des sessions de dessins en live.

Avec plus de 340 millions de lectures à travers le monde, le stand de dédicaces de l’artiste sud-coréenne risque d’être pris d'assaut. Elle est à retrouver à partir de vendredi, jusqu’à la fin de la Japan Expo.

Alan Davis

On ne présente plus Alan Davis aux fans de comics. «Batman and the Outsiders», «Excalibur» ou encore «Avengers», «Les 4 Fantastiques», le dessinateur s’est fait remarquer sur le personnage de Captain Britain pour la franchise britannique de Marvel.

Il sera également présent pour toute la durée du salon, lui aussi pour des sessions de dessins en live, et des dédicaces.

Tetsuya Komuro

C’est la toute dernière annonce de la Japan Expo : Tetsuya Komuro. Chanteur actif depuis 1987, il était membre de la TN NETWORK, un groupe culte au Japon. Il est, selon beaucoup, le producteur le plus fructueux dans l’histoire de la musique japonaise. Il a également chanté pour la bande-son du film d’animation «Street Fighter II».

Légende vivante de la pop japonaise, @tetsuyakomurotk est l'invité d'honneur musique à Japan Expo





Il produit des artistes comme Namie Amuro, globe et TRF & définit le son des années 90/2000 avec un mélange de synth-pop, dance et rock pic.twitter.com/fgt1SB4b7T — Japan Expo (@japanexpo) June 6, 2024

D’autres artistes sont attendus au cours des quatre jours du festival comme l’actrice de Sadako dans la terrifiante série de films «Ring», le producteur et directeur du jeu «Final Fantasy XIV» ou encore, les comédiens de doublage derrière Yor Forger dans «Spy x Family» et Tanjiro Kamado dans «Demon Slayer».