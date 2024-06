«Je suis très honorée de l'avoir» : Ariana Grande confirme la présence de Penn Badgley dans son prochain clip vidéo

Après des semaines de rumeurs sur une éventuelle participation de l'acteur Penn Badgley dans le prochain clip vidéo d'Ariana Grande, celle-ci a finalement officialisé la nouvelle.

Une bonne nouvelle pour les fans. Lors de son passage dans le «Tonight Show Starring Jimmy Fallon», le jeudi 6 juin, Ariana Grande a confirmé que Penn Badgley, notamment célèbre pour son rôle dans la série «You», jouera dans le prochain clip vidéo de la chanson «The boy is mine», issu de son nouvel album «Eternal Sunshine».

Interrogée par le présentateur sur des éventuels caméos, brève apparition d'une vedette de cinéma ou d'une personne célèbre, dans son prochain clip, l'artiste a répondu : «Oui, sans aucun doute. Oui, il y a quelques petites choses».

«La vidéo met en scène Penn Badgley, dont je suis fan depuis toujours. C'était vraiment génial de travailler avec lui. Je suis une telle fan. C'était très amusant (...) Je suis très honorée de l'avoir», a-t-elle révélé.

Penn Badgley est notamment connu pour ses rôles dans la série dramatique pour adolescents «Gossip Girl» et dans la série thriller de Netflix «You».

Ariana Grande a ensuite interprété «The Boy Is Mine» pour la première fois en direct à la télévision, après l'avoir interprété pour la première fois en public lors du Met Gala 2024.

ariana grande performing “the boy is mine” for the first time at the #metgala pic.twitter.com/5Xzv3TeLS8

— Ariana Grande Today (@ArianaToday) May 8, 2024