JO 2024 : 2,7 millions d'euros pour Céline Dion et Aya Nakamura lors de la cérémonie d'ouverture ? Les internautes en colère

Céline Dion et Aya Nakamura pourraient se produire à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, pour un montant estimé à 2,7 millions d'euros. Une somme qui aurait dû profiter aux hôpitaux en manque d'effectif à l'approche de l'événement sportif, selon les internautes.

Et une polémique de plus. D'après une révélation du «Canard enchaîné», Emmanuel Macron souhaiterait inviter Aya Nakamura et Céline Dion à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, pour un coût estimé à 2,7 millions d'euros, ce qui a déclenché une vive controverse en ligne.

Selon un document interne du Comité d'organisation des Jeux (Cojop), daté du 26 avril, Aya Nakamura pourrait chanter pour un cachet de 700.000 euros, tandis que Céline Dion toucherait 2 millions d’euros pour figurer le 26 juillet prochain sur la Seine, entre le Pont d’Austerlitz et le Pont d’Iéna, devant près de 300.000 spectateurs.

Cependant, de nombreux internautes ont exprimé leur mécontentement face à cette dépense, arguant que ces fonds auraient dû être consacrés aux hôpitaux pour pallier la pénurie de médecins urgentistes, essentielle pour assurer une couverture optimale de l'événement sur les divers sites des Jeux dans la capitale.

«Ce sont environ 200 jours de médecins urgentistes qui seraient nécessaires», soit «une vingtaine donnant dix jours», ou «une centaine donnant deux jours», a notamment expliqué le docteur Pierre Mauger dans une interview publiée à la fin du mois de mai, sur le site professionnel médical Medscape.

Une facture de près de 9 milliards d’euros

«Ce qui me choque le plus ce n'est pas l'appel au bénévolat mais c'est de ne pas assurer l'hébergement de ces bénévoles», a écrit un utilisateur sur X (anciennement Twitter), tandis qu'un autre a commenté : «Ils ne prennent que des bénévoles mais trouvent le moyen de demander une rallonge de 30 millions d’euros à l’état».

Les JO :



2 millions d'€ pour une chanson de Céline Dion, 700 000€ pour Aya Nakamura.





Also les JO :



"On cherche des médecins urgentistes pour les JO, mais bénévoles"





Mais ça va s'arrêter quand ce délire ?!?



Ils se rendent compte au moins de ce mépris pour les gens ?!? pic.twitter.com/IkPmVIlhkJ — Dr Pepper (@DocPepper_FR) June 6, 2024

Au-delà des prétendus «salaires» exorbitant des artistes, la préoccupation principale de nombreux Français reste le coût supplémentaire pour les finances publiques lié à l'événement qui se tiendra jusqu'au 11 août. D'après une communication de la Direction interministérielle des Jeux envoyée à l'Élysée, à Matignon et au ministère des Sports, les coûts des Jeux pourraient dépasser de 126 millions d'euros les dernières estimations budgétaires. En décembre 2022, l'État avait déjà dû allouer 70 millions d'euros supplémentaires pour les Jeux paralympiques, en plus des 100 millions initialement prévus.

Une situation d'autant plus inquiétante que l'État s'est engagé à garantir jusqu'à 3 milliards d'euros. La facture totale des JO de Paris approche actuellement les 9 milliards d'euros, dont un peu plus de 2,4 milliards proviennent de fonds publics.

Le budget du Comité d'organisation des Jeux olympiques s'élève à 4,4 milliards d'euros, financé par la billetterie, les accords de sponsoring et une contribution du CIO.