Palm Royale : la série d'Apple avec Kristen Wiig renouvelée

Apple TV+ a renouvelé la série «Palm Royale» pour une deuxième saison, a rapporté THR ce jeudi 6 juin.

«Palm Royale» aura une suite. Apple TV+ a décidé de prolonger sa comédie dans laquelle Kristen Wiig incarne Maxine Simmons, une femme déterminée coûte que coûte à rejoindre la haute société de Palm Beach, en 1969.

«’Palm Royale’ a ravi le public mondial et nous sommes ravis que les téléspectateurs aient l'opportunité de passer plus de temps avec ce casting emblématique et très divertissant, de Kristen Wiig à l'incomparable Carol Burnett», a déclaré Matt Cherniss, responsable de la programmation d'Apple TV+, dans un communiqué.

Palm Royale Season 2 is in the works. pic.twitter.com/I9TWeqxei7

— Apple TV (@AppleTV) June 6, 2024