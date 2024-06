«The Walking Dead : Daryl Dixon» : une bonne nouvelle vient de tomber concernant la saison 2

C’est à l’automne prochain, le 29 septembre exactement, que la saison 2 de «The Walking Dead : Daryl Dixon» sera lancée aux États-Unis sur la chaîne AMC. En France, elle sera visible sur la plate-forme de streaming Paramount+, disponible via myCANAL.

Le compte à rebours peut commencer. La chaîne américaine AMC vient d’annoncer que le lancement de la saison 2 de «The Walking Dead : Daryl Dixon» se fera le 29 septembre prochain. Ce deuxième chapitre, sous-titré «The Book of Carol», permettra aux fans de retrouver Norman Reedus dans le rôle principal, et Melissa McBride dans celui de Carol, «au moment où ils se retrouvent tous les deux confrontés à leurs vieux démons, alors qu’elle tente de retrouver son ami, et que lui éprouve des difficultés après avoir fait le choix de rester en France», précise AMC dans un communiqué.

Lancée en septembre 2023, «The Walking Dead : Daryl Dixon» avait été prolongée pour une saison 2 avant même la diffusion du premier épisode. Melissa McBride avait fait une apparition remarquée dans le dernier épisode de la saison 1, laissant entendre qu’elle serait de retour dans un rôle récurrent dans ce deuxième chapitre. La série est visible en France sur la plate-forme de streaming Paramount+, disponible via myCANAL.

Les fans de l’univers «The Walking Dead» auront également droit prochainement à une deuxième saison de «Dead City», avec Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan dans les rôles de Maggie et Negan. La série «The One Who Lives», centrée sur Michonne et Rick Grimes – incarnés par Danai Gurira et Andrew Lincoln – pourrait, elle aussi, avoir une suite. Mieux encore, en février dernier, le patron de la franchise «The Walking Dead», Scott M. Gimple, avait laissé entendre qu’un crossover entre les trois séries pourrait avoir lieu dans un avenir plus ou moins proche. Une information qui n’a pas été confirmée par AMC pour le moment.